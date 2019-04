Mihaela Buzărnescu: "Va fi un meci interesant cu Garcia. Este o jucătoare foarte agresivă"

FedCup, semifinale

Mihaela Buzărnescu, a doua "rachetă" a României, va evolua sâmbătă, contra Carolinei Garcia, în al doilea meci al semifinalei de FedCup cu Franța. Buzărnescu este de părere că partida va fi unul interesantă, precizând faptul că Garcia este o jucătoare foarte agresivă.







"Ne-am pregătit foarte bine, ne-am acomodat bine cu terenul, atmosfera din echipă este una foarte bună şi foarte liniştitită. M-am bucurat că a ales să joc de sâmbătă şi sper din tot sufletul să ajut echipa cât pot de mult şi să joc cel mai bun tenis al meu. Indiferent de rezultat, muncesc şi dau totul până la ultima minge. Mă aştept la un meci destul de ciudat, Garcia este o jucătoare foarte agresivă. Va fi un meci interesant. Mă voi gândi la o tactică. Ea având foarte multă experienţă şi meciuri bune, este un bonus pentru mine. Îmi doresc tare mult să joc bine şi să ajung să câştig acest meci", a spus Buzărnescu la Digi Sport.



Irina Begu a declarat că se aştepta ca racheta a doua a Franţei să fie Alize Cornet. "Nu mă aşteptam să joace Mladenovic, mă aşteptam la Cornet. Va fi un meci foatre echilibrat între Simona şi Mladenovic. Sperăm să ieşim învingătoare. Sunt încrezătoare în Mihaela Buzărnescu şi cred că va face un meci foarte bun", a mai afirmat ea, potrivit News.ro.





Programul meciurilor





Se vor disputa sâmbătă:



De la ora 15:00



Kristina Mladenovic - Simona Halep



Caroline Garcia - Mihaela Buzărnescu



Vor avea loc duminică:



De la ora 14:00



Caroline Garcia - Simona Halep



Kristina Mladenovic - Mihaela Buzărnescu



Caroline Garcia / Kristina Mladenovic - Irina Begu / Monica Niculescu





Cum arată cele două echipe:



Franța: Caroline Garcia (21 WTA la simplu / 887 WTA la dublu), Pauline Parmentier (53 WTA / 560 WTA), Alize Cornet (55 WTA / 132 WTA), Kristina Mladenovic (66 WTA / 3 WTA), Fiona Ferro (92 WTA / 700 WTA). Căpitan nejucător: Julien Benneteau.



România: Simona Halep (2 WTA la simplu / 417 WTA la dublu), Mihaela Buzărnescu (30 WTA / 29 WTA), Irina Begu (83 WTA / 35 WTA), Monica Niculescu (132 WTA / 46 WTA) şi Raluca Olaru (34 WTA la dublu). Căpitan nejucător: Florin Segărceanu.



Meciuri directe:



Simona Halep:



Simona Halep vs Kristina Mladenovic 2-3

Simona Halep vs Caroline Garcia 5-1



Mihaela Buzărnescu:



Mihaela Buzărnescu vs Kristina Mladenovic 0-0

Mihaela Buzărnescu vs Caroline Garcia 0-0