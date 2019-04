DigiSport: Gigi Becali, gata să plătească 16 milioane de euro pe transferul lui Ianis Hagi

Gigi Becali îi propune o afacere greu de refuzat lui Gică Hagi. Finanțatorul de la FCSB e convins că dacă Ianis Hagi ar ajunge sub comanda lui Mihai Teja, în viitor, ar fi vândut pentru 50 de milioane de euro. Astfel, finanțatorul e pregătit să îi ofere în această vară 3 milioane de euro + 20% dintr-un eventual transfer. Un total de 16 milioane de euro, susține Becali.

"Ianis e copilul lui Gică, e averea lui. Eu dacă-l iau mâine pe Ianis, îl pun direct căpitan. Știți de ce? Ianis are personalitate de căpitan! Ianis e chiar mai bun căpitan decât tatăl lui. Deci dacă l-aș lua, direct căpitan! El poate să conducă echipa din teren. Mai bun căpitan decât toți căpitanii pe care-i am eu la ora asta e Ianis! Așa-l văd eu! Nu am discutat niciodată cu Gică de un eventual transfer. Am vorbit, așa, în glumă. Eu cred că în Belgia sau în alta parte, unde merge, poate să dea și chix”, a spus Becali la Pro X.