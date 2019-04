Adolf Hutter, antrenorul lui Eintracht Frankfurt: "O seară perfectă. Este extraordinar ce a reuşit echipa"

Tehnicianul echipei Eintracht Frankfurt, Adolf Hutter, a declarat joi seară, după calificarea în semifinalele Ligii Europa, că este extraordinar ce au reuşit jucătorii săi şi că meciul cu Benfica a fost perfect, scrie News.ro.







“Călătoria continuă! Este extraordinar ce a reuşit echipa. Am învins trei echipe de Liga Campionilor până acum. Sunt foarte mândru de echipă. A fost un meci perfect şi o seară perfectă. Vreau să vorbesc în special despre doi jucători: Simon Falette şi Ante Rebic, care a fost cel mai bun de pe teren. Simon a arătat toate calităţile care ne scot în evidenţă. Fanii au fost un factor important în campania noastră din Liga Europa. Sunt al 12-lea nostru om. În semifinale, Chelsea este favorită”, a spus Hutter, potrivit site-ului clubului german.



De cealaltă parte, antrenorul echipei Benfica, Bruno Lage, a declarat că formaţia sa a avut oportunităţi pentru a obţine calificarea. “Cred că, deşi nu am fost atât de puternici ca în meciul tur, ne-am creat suficiente oportunităţi pentru a ne califica. Până la primul gol nu au fost multe ocazii, am încercat să controlăm jocul. În prima repriză, pressing-ul nu a fost cum ne doream să fie. În a doua repriză, am jucat mai bine, am încercat să obţinem calificarea, dar din nefericire nu am reuşit”, a afirmat el, potrivit uefa.com.



Eintracht Frankfurt s-a calificat în semifinalele Ligii Europa după ce a învins, joi, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Benfica Lisabona, în manşa secundă a sferturilor competiţiei. În tur, Benfica s-a impus cu scorul de 4-2.