VIDEO Chelsea - Slavia Praga 4-3 / Spectacol total pe Stamford Bridge - Trupa lui Sarri s-a calificat în semifinale cu 5-3 la general

Chelsea s-a calificat în semifinalele Europa League după un meci extrem de spectaculos pe Stamford Bridge, unde s-au marcat nu mai puțin de șapte goluri. Londonezii au condus cu 3-0 și 4-1, Slavia Praga s-a apropiat la un singur gol, dar nu a fost suficient pentru o calificare miraculoasă. S-a terminat 4-3, iar trupa lui Maurizio Sarri merge în careul de ași al competiției (5-3 la general).





Chelsea a marcat toate golurile în prima repriză. Pedro a reușit o "dublă" (5', 27'), iar celelalte reușite au fost semnate de Deli (10' - autogol) și Giroud (17'). Fără românul Alexandru Băluţă în lot, Slavia Praga a înscris prin Soucek (26') și Sevcik (51', 55').





Londonezii s-au calificat în semifinalele Europa League pentru prima dată după anul 2013, când reușeau să câștige trofeul.





În penultimul act, Chelsea va da piept cu Eintracht Frankfurt, care s-a calificat grație golurilor marcate în deplasare cu Benfica (2-4 în tur, 2-0 în retur).









Ce au spus cei doi antrenori:





"Am jucat bine în prima repriză şi suntem bucuroşi că ne-am calificat în semifinale, pentru că nu este uşor. Avem o problemă: de două luni începem repriza a doua prost. Trebuie să găsim o soluţie, pentru că în ultimele zece meciuri a fost la fel. Poate la sfârşitul primei reprize ne-am gândit că suntem deja calificaţi, dar împotriva acestui adversar nu era aşa, pentru că este cea mai puternică fizic adversară pe care am văzut-o vreodată. Ar fi minunat să ajungem în finală, dar va trebui să o analizăm foarte bine pe Eintracht Frankfurt pentru că este o echipă mare, cu un atacant minunat, Luka Jovic", a spus Maurizio Sarri, antrenorul lui Chelsea.



De cealaltă parte, antrenorul formaţiei Slavia Praga, Jindrich Trpisovsky, a declarat că prima repriză a fost o lecţie pentru echipa sa. "Am înscris trei goluri, dar după prima repriză a fost puţin. Ne-am schimbat strategia în repriza a doua, ne-am propus să şutăm mai mult spre poartă. Am mai avut două ocazii. Sevcik ar fi putut înscrie al treilea său gol, am avut şi o lovitură liberă, am crezut că putem lupta pentru calificare. Prima repriză a fost o lecţie pentru noi, am văzut cum se pedepsesc greşelile la acest nivel", a afirmat tehnicianul, potrivit News.ro.