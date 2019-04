Jurgen Klopp, după a doua calificare consecutivă în semifinalele CL: "Este ceva nebunesc. Sunt fericit că vom înfrunta Barcelona"

"Sunt foarte, foarte fericit, bineînţeles. Am avut ocazii, am marcat un gol şi în repriza a doua era clar că Porto nu poate menţine nivelul său până la final. Aşa că am câştigat meciul şi suntem din nou în semifinale. Este incredibil, cu adevărat. Suntem pentru a doua oară la rând în semifinale, este ceva nebunesc. Cum vă puteţi imagina, nu mă gândesc prea mult, dar sunt cu adevărat fericit de ideea de a înfrunta Barcelona. În această seară, suntem în semifinale şi duminică vom juca la Cardiff (n.r. - în Premeir League). Mâine (n.r. - joi), când mă voi trezi la asta mă voi gândi sută la sută (n.r. - la meciul cu Cardiff City). Nu la Barcelona", a declarat Klopp, potrivit AFP.Formaţia Liverpool s-a calificat, miercuri, în semifinalele Ligii Campionilor, învingând echipa FC Porto, în deplasare, cu scorul de 4-1, în manşa secundă a sferturilor competiţiei.Golurile învingătorilor au fost marcate de Mane ’25, Salah ’65, Firmino ’77 şi Van Dijk ’84. Pentru Porto a înscris Militao, în minutul 69.În tur, scorul a fost 2-0 pentru Liverpool.În semifinale, Liverpool va întâlni FC Barcelona.