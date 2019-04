VIDEO De la extaz la agonie - Bucuria nebună a lui Pep Guardiola și deznădejdea după anularea golului de 5-3

Finalul meciului dintre Manchester City și Tottenham a fost unul interzis cardiacilor. "Cetățenii" au trecut de la extaz la agonie în decurs de doar două minute. Pep Guardiola s-a bucurat ca un copil după ce Sterling a marcat în prelungiri un gol care i-ar fi adus calificarea echipei sale. VAR a anulat reușita pe motiv de ofsaid, iar tehnicianul spaniol a căzut în genunchi la marginea terenului și și-a pus mâinile în cap.





Manchester City vs Tottenham 4-3 (Sterling '4, '21, Bernardo Silva '11, Aguero '59 / Heung-min Son '7, '10, Llorente '73)

Vezi mai jos imaginile după golul marcat de Sterling în prelungiri:



My favourite short film of 2019 thus far, staring #PepGuardiola pic.twitter.com/7Lc2Cm5jYd