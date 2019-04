Pep Guardiola, fair-play după eliminarea din Champions League: "Echipa mai bună s-a calificat. Susţin VAR-ul, sunt pentru un fotbal corect"

"Este greu, nu am fost departe de calificare. Este crud, dar trebuie să acceptăm. A fost un meci frumos pentru toată lumea. Am făcut tot ce era necesar în repriza a doua. Trebuie să felicit Tottenham, echipa mai bună s-a calificat. Am ratat un penalti în meciul tur, ne-am creat numeroase ocazii aici. Nu am văzut niciodată aşa stadionul, ei au văzut că am dat totul pentru calificare.







Am făcut greşeli la primele două goluri. Golul lui Llorente, dintr-un unghi, este henţ. Suţin VAR-ul, sunt pentru un fotbal corect, pentru decizii corecte. Dacă Aguero este în ofsaid, este ofsaid. Trebuie să ne ridicăm, să reacţionăm. Nu avem timp să ne gândim la eliminare. Nu am pierdut nouă sau zece luni în Premier League şi putem încă să câştigăm. Este difcil, dar trebuie să ne luptăm până la final", a declarat Guardiola, potrivit lequipe.fr, citat de News.ro.



Manchester City vs Tottenham 4-3 (Sterling '4, '21, Bernardo Silva '11, Aguero '59 / Heung-min Son '7, '10, Llorente '73)





Etihad Stadium a fost gazda unui meci absolut nebun între Manchester City și Tottenham. După doar 11 minute de la fluierul de start, se marcaseră deja patru goluri, câte două de fiecare parte. Spectacolul a continuat, "cetățenii" au intrat în avantaj la pauză, iar în minutul 59 conduceau cu 4-2 (scor de calificare).







Tottenham a redus din diferență, iar golul lui Llorente (73') avea să fie decisiv pentru obținerea calificării în semifinale. Finalul a adus o fază controversată, Sterling a înscris pentru 5-3 în minutul 90+3, dar reușita a fost anulată de VAR pe motiv de ofsaid. Dacă golul ar fi fost validat, atunci echipa lui Guardiola ar fi mers în semifinale.





Tottenham s-a calificat în semifinale pentru prima dată în actualul format al competiției, grație golurilor marcate în deplasare. Echipa lui Mauricio Pochettino se va duela pentru un loc în marea finală cu Ajax Amsterdam, revelația actualei ediții a Champions League.





