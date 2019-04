Moussa Sissoko, aproape să rateze sărbătoarea calificării - "Am văzut golul de 5-3 şi m-am dus direct la vestiare. În capul meu eram eliminaţi"

"Eram pe bancă, am văzut golul de 5-3 şi m-am dus direct la vestiare. Eram singur, nimeni nu m-a însoţit, niciun ecran TV nu difuza imagini, iar în capul meu eram eliminaţi. Un membru al stafului a intrat în vestiar şi mi-a spus: <Incredibil, am făcut-o!> I-am răspuns: <Cum am făcut-o?> În momentul acela mi-a pus că golul a fost anulat. Atunci am luat un tricou, am uitat de accidentarea mea şi am alergat afară să mă alătur celorlalţi, pentru a nu scăpa sărbătorirea unui moment istoric. A fost un şoc emoţional incredibil", a declarat jucătorul, potrivit lequipe.fr.



Sissoko a fost înlocuit în minutul 41, cu Llorente, după o accidentare suferită în urma unui duel cu De Bruyne.



Formaţia Tottenham Hotspur s-a calificat, miercuri seară, în semifinalele Ligii Campionilor, datorită golurilor marcate în deplasare, deşi a fost învinsă, cu scorul de 4-3, de Manchester City, în manşa secundă a sferturilor competiţiei.



În tur, scorul a fost 1-0 pentru Tottenham, care a jucat atunci acasă.



Miercuri, s-au marcat cinci goluri în primele 21 de minute şi gazdele au avut un gol anulat pe final, care dacă ar fi fost validat le-ar fi adus lor calificarea.



Au marcat Sterling '4, '21, Bernardo Silva '11 şi Aguero '59 pentru City, respectiv Son '7, '10 şi Llorente '73 pentru Tottenham.



În minutul 90+3, Sterling (Man. City) a mai înscris un gol, dar reuşita sa a fost anulată cu VAR pentru ofsaid.



Tottenham va întâlni în semifinalele Ligii Campionilor echipa Ajax Amsterdam.