​Europa League: Joi se decid echipele care merg în semifinale (Programul televizărilor)

​Europa League își va afla joi protagonistele din faza semifinalelor. În manșa a doua a sferturilor, Napoli primește vizita lui Arsenal și speră să întoarcă scorul de 0-2 de pe Emirates Stadium. Învinsă cu 4-2 în tur, Eintracht Frankfurt o va înfrunta pe teren propriu pe Benfica. Slavia Praga, echipa lui Alexandru Băluță, a cedat cu 0-1 pe teren propriu în fața lui Chelsea și visează să dea lovitura pe Stamford Bridge. În derbiul spaniol al sferturilor, Valencia vs Villarreal, „liliecii”așteaptă să sărbătorească alături de fani calificarea în penultimul act al competiției (3-1 în tur).





Programul meciurilor retur (de la ora 22:00):





Napoli vs Arsenal (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus)





Eintracht Frankfurt vs Benfica (Digi Sport 4, Telekom Sport 4)





Chelsea vs Slavia Praga (Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport)





Valencia vs Villarreal (Digi Sport 3, Telekom Sport 3)



Partida Napoli vs Arsenal va fi arbitrată de Ovidiu Hațegan. Acesta va fi ajutat de asistenții Octavian Șovre și Sebastian Gheorghe, adiționali vor fi Radu Petrescu și Sebastian Colțescu, în timp ce al patrulea oficial delegat este Radu Ghinguleac.





Rezultatele înregistrate în prima manșă a sferturilor:



Arsenal vs Napoli 2-0

(Ramsey '15, Koulibaly '25 autogol)



Benfica vs Eintracht Frankfurt 4-2

(Joao Felix '21 pen., '43, '54, Dias '50 / Jovic '40, Paciencia '72)



Slavia Praga vs Chelsea 0-1

(Alonso '86)



Villarreal vs Valencia 1-3

(Cazorla '36 pen. / Guedes '6, '90+3, Wass '90+1)





Se vor juca în semifinale:



Arsenal/Napoli - Villarreal/ Valencia

Benfica/ Eintracht - Slavia Praga/Chelsea



Partidele tur vor avea loc pe 2 mai, iar returul se va disputa pe 9 mai.



Finala: 29 mai, Baku, Stadionul Olimpic.