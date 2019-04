Italianul Edoardo Reja este noul selecționer al Albaniei

Italianul Edoardo Reja a fost numit, miercuri, la conducerea tehnică a echipei naţionale a Albaniei.





Tehnicianul a semnat un contract valabil până în luna noiembrie. “Apoi vom vedea condiţiile. De obicei semnez contracte pe un an, pentru că rezultatele decid. Am avut oportunitatea de a lucra în Italia, dar am dorit să conduc o echipă naţională”, a declarat Edoardo Reja, potrivit site-ului federaţiei albaneze.





Reja îi succede compatriotului său Christian Panucci, demis la 23 martie, după ce albanezii au fost învinşi acasă, cu scorul de 2-0, de selecţionata Turciei, în preliminariile Euro-2020.





Edoardo Reja, în vârstă de 73 de ani, se află pentru prima dată la conducerea unei echipe naţionale. Ultima dată, el a antrenat echipa Atalanta, în 2016.





Naţionala Albaniei joacă în grupa H de calificare la Campionatul European din 2020, cu Franţa, Turcia, Islanda, Andorra şi Moldova.