Barcelona și-a învățat lecția după eliminarea de anul trecut - Messi: "Nu am lăsat nimic la voia întâmplării. Aveam experienţa de la Roma"

Barcelona și-a învățat lecția după eliminarea din sferturi de anul trecut (4-1, 0-3 cu AS Roma) și nu a mai lăsat nimic la voia întâmplării cu Manchester United. "Aveam experienţa de la Roma, ştiam ce înseamnă să se complice un meci. Nu am lăsat nimic la voia întâmplării", a spus Lionel Messi, autorul unei duble în returul de pe Camp Nou.





Barcelona a învins-o cu 3-0 pe Manchester United, în manșa retur a sferturilor Champions League (1-0 în tur). Messi a reușit o dublă în minutele 16 şi 20, ultimul gol venind după o greşeală a lui De Gea, care a scăpat balonul în plasă. Coutinho a închis tabela în minutul 61, cu un şut spectaculos din afara careului.





În penultimul act al competiției, catalanii vor întâlni învingătoarea dintre FC Porto și Liverpool. "Cormoranii" s-au impus cu 2-0 în meciul tur. Manșa a doua se dispută pe Estádio do Dragão, miercuri, de la ora 22:00.





"Ştim cum se joacă în Liga Campionilor şi cum poţi fi eliminat din cauza a 5 sau 10 minute mai puţin inspirate. Aveam experienţa de la Roma (n.r. catalanii au fost eliminaţi după victoria cu 4-1 în tur), ştiam ce înseamnă să se complice un meci. Dar am fost atenţi, nu am lăsat nimic la voia întâmplării şi suntem cu un pas mai aproape de triplă. Acum, trebuie să ne gândim la campionat, e nevoie să fim campioni cât mai repede posibil. Astfel, vom putea pregăti semifinala Ligii Campionilor cum se cuvine","Ne-am dorit foarte mult victoria mai ales că ultima oară am fost în semifinale în 2015. Anul trecut am avut o dezamăgire enormă când am fost eliminaţi de AS Roma în sferturi. Dar acum am pregătit bine acest meci, am avut câteva minute mai grele la început, dar apoi am dominat. Lionel Messi ne permite să ieşim din multe situaţii periculoase. Nu mă voi scuza că joacă la noi, este un adevărat noroc",Barca s-a calificat în semifinale pentru a opta oară în ultimii 12 ani, după prezențele consecutive bifate în perioada 2008 - 2013 și cea din 2015.La ediția de anul trecut a Champions League, Barcelona a fost eliminată dramatic în sferturi de AS Roma, după ce câștigase cu 4-1 meciul tur. Romanii s-au impus cu 3-0 pe Olimpico și au obținut calificarea în semifinale.