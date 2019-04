Massimiliano Allegri, după eliminarea din Champions League: "Ajax a meritat acest rezultat şi calificarea"

"În repriza a doua, Ajax a meritat pe deplin calificarea. În prima parte, noi am făcut un meci bun, am fost compacţi. Însă şi puţin dezorganizaţi la recuperarea balonului. Fotbalul este crud, pentru că am primit un gol la o acţiune norocoasă a lor şi apoi s-a instalat puţină teamă. În repriza a doua, jucătorii mei s-au îndepărtat unii de alţi. Trebuie să jucăm diferit. Ajax a meritat acest rezultat şi calificarea", a spus Allegri.



Ajax Amsterdam a produs o nouă surpirză în Liga Campionilor, învingând, marţi, în deplasare, cu scorul de 2-1 (1-1), formaţia Juventus Torino, în manşa a doua a sferturilor de finală. Ajax merge în semifinale, după ce în tur a fost 1-1.



Cristiano Ronaldo a marcat în minutul 28 un gol validat cu VAR (al 126-lea din Liga Campionilor). Van de Beeck a egalat în minutul 34, iar De Ligt a înscris, în minutul 67, golul victoriei.



Ajax este din nou în semifinalele celei mai importante competiţii europene rezevate cluburilor după 23 de ani.



În turul anterior, olandezii au eliminat deţinătoarea trofeului, Real Madrid, după 1-2 şi 4-1.





