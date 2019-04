​Champions League: Manchester City vs Tottenham, duelul de foc al serii; Porto primește vizita lui Liverpool

Tottenham vs City, in meciul tur din sferturi





Manchester City vs Tottenham (22:00, Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus)



Echipele probabile:





City: Ederson; Walker, Stones, Laporte, Mendy; De Bruyne, Fernandinho/Gündogan, David Silva; Bernardo Silva, Agüero, Sterling. Antrenor: Pep Guardiola.



Absent: Bravo (accidentat)

Incerți: Zinchenko (accidentat), Fernandinho

Vor lipsi în meciul următor dacă vor primi galben: Agüero, Otamendi



Tottenham: Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Sissoko, Wanyama; Eriksen, Lucas, Son; Llorente. Antrenor: Mauricio Pochettino.



Absenți: Aurier, Dier, Kane, Winks (accidentați)

Incerți: Alli, Lamelă (accidentați)

Vor lipsi în meciul următor dacă vor primi galben: Alderweireld, Lamela, Son



Arbitri: Cüneyt Çakır (central), Bahattin Duran, Tarik Ongun (asistenți) - toți din Turcia. Massimiliano Irrati (VAR), Marco Guida (asistent VAR) - ambii din Italia. Al patrulea oficial: Artur Dias (Portugalia).



Întâlniri directe: 157 (în toate competițiile)

Victorii Manchester City: 61

Victorii Tottenham: 61

Remize: 35



Ce s-a întâmplat în meciul tur:





Tottenham – Manchester City 1-0





A marcat: Heung-Min Son 78'



Ultimele cinci partide:





Manchester City - patru victorii, o înfrângere





Crystal Palace - Man. City 1-3

Tottenham - Man. City 1-0

Man. City - Brighton 1-0 (Cupa Angliei, semifinale)

Man. City - Cardiff 2-0

Fulham - Man. City 0-2



Tottenham - trei victorii, două înfrângeri







Tottenham - Man. City 1-0

Tottenham - Crystal Palace 2-0

Liverpool - Tottenham 2-1

Southampton - Tottenham 2-1



Parcursul celor două formații până în sferturi:



Tottenham



Faza grupelor: locul 2 în Grupa B (8 puncte)

Rezultate: 1-2 (tur) și 1-0 (retur) cu Inter; 2-4 și 1-1 cu Barcelona; 2-2 și 2-1 cu PSV



Optimi: 3-0 și 1-0 cu Borussia Dortmund



Manchester City



Faza grupelor: locul 1 în Grupa F (13 puncte)

Rezultate: 1-2 și 2-2 cu Olympique Lyon; 2-1 și 2-1 cu Hoffenheim; 3-0 și 6-0 cu Shakhtar Donetsk



Optimi: 3-2 și 7-0 cu Schalke



De știut:

Pe plan intern, Spurs a câștigat nouă din cele 14 duble manșe disputate în compania lui City, inclusiv cinci din ultimele șase. Dacă va reuși să întoarcă scorul și să o elimine pe Tottenham, Manchester City își va egala cea mai bună performanță în Champions League. "Cetățenii" au mai ajuns o singură dată în semifinale, în anul 2016, fiind eliminați de Real Madrid (0-0 acasă și 0-1 în deplasare). City a câștigat doar două din cele șapte duble manșe disputate în competițiile UEFA, după ce a pierdut primul meci în deplasare. "Cetățenii" au pierdut două din cele trei duble manșe în care au pierdut cu 0-1 meciul tur în deplasare: cu Chelsea în semifinalele Cupei Campionilor Europeni, ediția 1970/71 și cu Sporting în optimile Europa League, ediția 2011/12. Tottenham s-a impus doar în cinci din ultimele 19 meciuri europene (7 remize, 7 înfrângeri). Tottenham a câștigat 17 din cele 19 duble manșe jucate în competițiile UEFA, după ce a câștigat meciul tur pe teren propriu, cel mai recent exemplu fiind în optimile actualei ediții a Champions League, cu Borussia Dortmund. Ultima dată când Spurs a fost eliminată după ce a câștigat cu 1-0 acasă în prima manșă a fost în runda a doua a ediției 1999/2000 a Cupei Uefa, cu Kaiserslautern (0-2 în deplasare). Înfrângerea de pe "White Hart Lane" a fost doar a doua în ultimele 25 de meciuri jucate de City în toate competițiile.



FC Porto vs Liverpool (22:00, Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport)



Echipele probabile:

Porto: Casillas; Militão, Pepe, Felipe, Alex Telles; Danilo, Herrera, Otávio; Brahimi, Soares, Marega. Antrenor: Sérgio Conceição.



Incert: Corona (accidentat)

Vor lipsi în meciul următor dacă vor primi galben: Danilo, Felipe, Militão, Otávio



Liverpool: Allison; Alexander-Arnold, Fabinho, Van Dijk, Robertson; Henderson, Keïta, Milner; Salah, Firmino, Mané. Antrenor: Jürgen Klopp.



Absenți: Brewster, Oxlade-Chamberlain (accidentați), Lovren (gripă),

Incert: Gomez (accidentat)



Arbitri: Danny Makkelie (central), Mario Diks, Hessel Steegstra (asistenți), Pol van Boekel (VAR), Jochem Kamphuis (asistent VAR) - toți din Olanda. Al patrulea oficial: Tasos Sidiropoulos (Grecia).



Întâlniri directe: 7

Victorii Porto: 0

Victorii Liverpool: 4

Remize: 3

Golaveraj: 2-14



Ce s-a întâmplat în meciul tur:

Liverpool vs Porto 2-0

Au marcat: Keita 5', Firmino 26'



Ultimele cinci partide:



Porto - trei victorii, o remiză, o înfrângere

Portimonense - Porto 0-3

Liverpool - Porto 2-0

Porto - Boavista 2-0

Braga - Porto 1-1 (Cupa Portugaliei, semifinale)

Braga - Porto 2-3



Liverpool - cinci victorii

Liverpool - Chelsea 2-0

Liverpool - Porto 2-0

Southampton - Liverpool 1-3

Liverpool - Tottenham 2-1

Fulham - Liverpool 1-2



Parcursul celor două formații până în sferturi:



Liverpool



Faza grupelor: locul 2 în Grupa C (9 puncte)

Rezultate: 3-2 și 1-2 cu PSG, 0-1 și 1-0 cu Napoli, 4-0 și 0-2 cu FK Crvena zvezda



Optimi: 0-0 și 3-1 cu Bayern Munchen



Porto



Faza grupelor: locul 1 în Grupa D (16 puncte)

Rezultate: 1-1 (tur) și 3-1 (retur) cu Schalke, 1-0 și 3-2 cu Galatasaray, 3-1 și 4-1 cu Lokomotiv Moscova



Optimi: 1-2 și 3-1 (după prelungiri) cu AS Roma



De știut: Ultima dată când Porto a trecut de faza sferturilor a fost în 2004, când a câștigat și trofeul. Echipa era condusă atunci de Jose Mourinho. Porto a câștigat doar cinci din cele 21 de duble manșe disputate în competițiile UEFA, după ce pierdut meciul tur în deplasare. "Dragonii" au fost învinși în toate cele patru duble manșe anterioare după ce au cedat cu 0-2 meciul tur în deplasare, cel mai recent în șaisprezecimile ediției 2015/16 a Europa League, cu Borrusia Dortmund (0-1 pe teren propriu). Bilanțul celor de la Porto în meciurile de pe teren propriu cu echipele engleze este de 8 victorii, 6 remize și 4 înfrângeri. Toate cele patru înfrângeri au venit în ultimele șapte meciuri. Liverpool a triumfat în 31 de duble manșe disputate în competiile UEFA, după ce a câștigat meciul tur pe teren propriu, inclusiv la ediția de anul trecut a Champions League: cu Manchester City în sferturi și cu AS Roma în semifinale. "Cormoranii" au fost eliminați doar de cinci ori după ce au câștigat manșa tur pe teren propriu. Liverpool a pierdut cinci din ultimele zece meciuri europene, toate înfrângerile venind în afara Angliei. Echipa lui Klopp este neînvinsă în ultimele șapte partide jucate în deplasare în toate competițiile (4 victorii, 3 remize), câștigându-le pe ultimele trei. În plus, Liverpool nu a pierdut niciunul din ultimele16 meciuri disputate în toate competițiile. Ultima înfrângere a fost înregistrată pe 7 ianuarie: 1-2 cu Wolves, în turul trei al Cupei Angliei. Tottenham - Huddersfield 4-0Tottenham - Man. City 1-0Tottenham - Crystal Palace 2-0Liverpool - Tottenham 2-1Southampton - Tottenham 2-1Faza grupelor: locul 2 în Grupa B (8 puncte)Rezultate: 1-2 (tur) și 1-0 (retur) cu Inter; 2-4 și 1-1 cu Barcelona; 2-2 și 2-1 cu PSVOptimi: 3-0 și 1-0 cu Borussia DortmundFaza grupelor: locul 1 în Grupa F (13 puncte)Rezultate: 1-2 și 2-2 cu Olympique Lyon; 2-1 și 2-1 cu Hoffenheim; 3-0 și 6-0 cu Shakhtar DonetskOptimi: 3-2 și 7-0 cu Schalke



S-au disputat în sferturi:



Barcelona - Manchester United 3-0 (1-0 în tur)



Juventus - Ajax 1-2 (1-1)



Se vor juca în semifinale:



Tottenham/Manchester City vs Ajax Amsterdam



FC Barcelona vs Liverpool/FC Porto