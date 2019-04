Erik ten Hag, după ce a răpus-o pe Juventus: "Este o calificare foarte importantă pentru Ajax şi pentru fotbalul olandez"

Erik ten Hag, antrenorul echipei Ajax, a subliniat, marţi seară, cât de importantă este pentru Olanda calificarea formaţiei sale în semifinalele Ligii Campionilor, obţinută după victoria din deplasare cu Juventus Torino, transmite News.ro.





"Este o seară incredibilă pentru Ajax şi pentru fotbalul olandez. Am mai eliminat o favorită, am avut încredere în noi şi mai ales am avut răbdare. În prima repriză, nu reuşeam să atacăm din cauza presiunii celor de la Juventus, iar egalarea noastră a fost destul de norocoasă. Am corectat lucrurile la pauză, am avut mai multe ocazii, am reuşit al doilea gol şi am fi putut să marcăm şi altele. Este foarte importantă această calificare pentru noi şi pentru fotbalul olandez, mai ales că vine după o perioadă mai puţin bună", a declarat Erik ten Hag.





Ajax Amsterdam a produs o nouă surpirză în Liga Campionilor, învingând, marţi, în deplasare, cu scorul de 2-1 (1-1), formaţia Juventus Torino, în manşa a doua a sferturilor de finală. Ajax merge în semifinale, după ce în tur a fost 1-1.







Cristiano Ronaldo a marcat în minutul 28 un gol validat cu VAR (al 126-lea din Liga Campionilor). Van de Beeck a egalat în minutul 34, iar De Ligt a înscris, în minutul 67, golul victoriei.





Ajax este din nou în semifinalele celei mai importante competiţii europene rezevate cluburilor după 23 de ani.





În turul anterior, olandezii au eliminat deţinătoarea trofeului, Real Madrid, după 1-2 şi 4-1.