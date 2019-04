​LiveText Barcelona vs Manchester United 2-0 (3-0 la general); Juventus vs Ajax 1-1 (2-2 la general) - Pauză

Champions League, sferturi

Meciurile serii in Champions League

Barcelona vs Manchester United (22:00, Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus)

Echipele de start:

Barcelona (4-3-3): ter Stegen - Roberto, Pique, Lenglet, Alba - Rakitic, Busquets, Arthur - Messi, Suarez, Coutinho. Antrenor: Ernesto Valverde

Manchester United (4-3-3): de Gea - Jones, Lindelof, Smalling, Young - McTominay, Fred, Pogba - Lingard, Rashford, Martial. Antrenor: Ole Gunnar Solskjær

Juventus vs Ajax (22:00, Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport)

Pauză pe Camp Nou. Barcelona are un avantaj confortabil și este foarte aproape de semifinalele competiției.'45 Messi face show în fața lui Jones, trimite o pasă perfectă în fața porții pentru Roberto, însă șutul acestuia din alunecare este respins în ultimul moment de De Gea.'39 Pogba șutează pe centrul porții, nu îi pune probleme lui ter Stegen.'14 Rashford avansează spre poarta catalanilor, însă ratează șutul.'11 Arbitrul dictează lovitură de la 11m pentru gazde, după un contact între Fred și Rakitic, însă după consultarea VAR decizia este anulată.'1 Rashford are prima mare ocazie a partidei după doar 34 de secunde. Tânărul englezilor a scăpat singur în banda stângă și a trimis în bară.Felix Brych (central), Mark Borsch, Ștefan Lupp (asistenți), Bastian Dankert (VAR), Marco Fritz (asistent VAR) - toți din Germania. Al patrulea oficial: Pavel Královec (Cehia).Pauză în Italia. Juventus și Ajax se află în continuare la egalitate, dacă scorul va rămâne același, vom avea prelungiri.'21 Olandezii combină incredibil pe spațiul minuscul lăsat de italieni în apărare, însă nu găsesc execuția decisivă. Gazdele răspund, însă Onana este la post și reține șutul lui Dybala.'10 Mazraoui (Ajax) s-a accidentat la gleznă după un contact cu Dybala și a fost înlocuit cu Sinkgraven.'1 A început partida.Szczesny - De Sciglio, Rugani, Bonucci, Alex Sandro - Can, Pjanic, Matuidi - Bernardeschi, Dybala, Ronaldo.Massimiliano AllegriOnana - Veltman, de Ligt, Blind, Mazraoui - Schone, de Jong - Ziyech, van de Beek, Neres - Tadic.Erik ten Hag