​Champions League: Luptele decisive pentru calificarea în careul de ași - Barcelona vs Manchester United și Juventus vs Ajax, meciurile serii

Meciurile serii in Champions League





Barcelona vs Manchester United (22:00, Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus)



Echipele probabile:





Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitić, Busquets, Arthur; Messi, Suárez, Dembélé. Antrenor: Ernesto Valverde.



Absent: Rafinha (accidentat)

Incert: Vermaelen (accidentat)

Vor lipsi în meciul următor dacă vor primi galben: Busquets, Semedo



Manchester United: De Gea; Dalot, Lindelöf, Smalling, Young; McTominay, Fred, Pogba; Rashford, Lukaku, Martial. Antrenor: Ole Gunnar Solskjær.







Absenți: Bailly, Herrera, Valencia (accidentat), Shaw (suspendat)

Vor lipsi în meciul următor dacă vor primi galben: Herrera, Matić, Valencia, Young





Arbitri: Felix Brych (central), Mark Borsch, Ștefan Lupp (asistenți), Bastian Dankert (VAR), Marco Fritz (asistent VAR) - toți din Germania. Al patrulea oficial: Pavel Královec (Cehia).



Întâlniri directe: 12

Victorii Barcelona: 5

Victorii Manchester United: 3

Remize: 4

Golaveraj: 21-15





Ce s-a întâmplat în meciul tur:



Manchester United vs Barcelona 0-1



A marcat: Luke Shaw 12' (autogol)



Ultimele cinci partide:



Barcelona - trei victorii, două remize

A marcat: Luke Shaw 12' (autogol)





Huesca - Barcelona 0-0

Man. United - Barcelona 0-1

Barcelona - Atlético 2-0

Villarreal - Barcelona 4-4

Barcelona - Espanyol 2-0



Manchester United - două victorii, trei înfrângeri



Man. United - West Ham 2-1

Man. United - Barcelona 0-1

Wolves - Man. United 2-1

Man. United - Watford 2-1

Wolves - Man. United 2-1 (Cupa Angliei, sferturi)