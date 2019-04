Primul mesaj al lui Devis Mangia după ce a fost dat afară de la Craiova: "Mulţumesc Ştiinţa, a fost o plăcere!"

Tehnicianul Devis Mangia, demis de la CS Universitatea Craiova, a mulţumit conducerii şi angajaţilor craioveni, dar şi suporterilor pentru cei doi ani petrecuţi la echipa craioveană, informează News.ro.





"Mulţumesc Ştiinţa! Mulţumesc este prima vorbă ce am învăţat în România şi eu cred ce la mai importante. Mulţumesc to the owner, mulţumesc conducere, mulţumesc toţi angajaţi clubului, o adevărată familia pentru mine; mulţumesc staff technic, mulţumesc staff medical, mulţumesc toţi jocători, it was a really pleasure to train everybody; mulţumesc “Grande” Gică, Cristescu, Costel, Florentina, Mihaela şi Irinel şi clar mulţumesc toţi suporteri Ştiinţei. Continuate să luptăte împreună pentru Ştiinţa! Forza Ştiinţa! Devis Mangia", este mesajul de pe pagina oficială de Facebook a Craiovei (n.r. mesajul a fost redat exact așa cum a fost scris de antrenorul italian).





CSU Craiova a anunţat, luni, despărţirea de antrenorul italian Devis Mangia şi înlocuirea lui cu Corneliu Papură.





"Corneliu Papură este, începând de astăzi, noul antrenor al Ştiinţei. Component al echipei care a câştigat eventul din 1991 şi al echipei Naţionale la Campionatul Mondial din 1994, este absolvent al licenţei UEFA PRO şi lucrează în cadrul clubului din 2013, având, pe rând, rolul de antrenor al echipei mari în Liga a II-a, antrenor al echipei secunde, coordonator tehnic al Centrului de Copii şi Juniori şi director sportiv. Îl salutăm pe Devis Mangia şi îi urăm succes mai departe. Devis a fost antrenorul Ştiinţei în ultimele două sezoane, reuşind să claseze echipa pe podium după 23 de ani de aşteptare şi să obţină Cupa României după 25 de ani. Devis Mangia rămâne prietenul nostru şi, aşa cum a declarat domnia sa, un susţinător al Ştiinţei pentru totdeauna", a precizat gruparea olteană, pe Facebook.





La jumătatea play-off-ului, CSU Craiova ocupă locul 3 în Liga I, cu 30 de puncte, la opt puncte de liderul CFR Cluj şi la cinci de FCSB, clasată pe locul 2. Echipa antrenată de Mangia a pierdut trei dintre ultimele patru meciuri jucate în campionat şi în Cupa României.





Formaţia craioveană este aproape eliminată din semifinalele Cupei României, după 1-2 acasă cu Viitorul, iar locul pentru calificarea în cupele europene este în pericol.





