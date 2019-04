Gică Hagi, despre un posibil transfer al lui Ianis la Ajax: "Cred că ar face față, este Xavi de România"

În presa batavă au apărut unele informații conform cărora Ajax ar fi interesantă de Ianis Hagi. Gică Hagi a discutat despre acest lucru, fiind de părere că fiul său are calitățile necesare pentru a putea face parte din lotul "lăncierilor". "Cred că ar face față, e Xavi de România, e inteligent și are personalitate".







Ce spune Hagi despre fiul său







"Ar fi extraordinar ca el să ajungă acolo şi cred că ar face faţă. Cred că Ianis poate să facă faţă la nivel foarte mare. Are mintea cât noi toţi aici, deci e inteligent şi are personalitate. E Xavi de România, stilul de joc, am crezut în el şi i-am dat oportunitate", a spus Gică Hagi, într-o conferința de presă, citat de Digisport.





Ce crede Ianis





"Nu știu (n.r. - de interesul celor de la Ajax), normal că este o echipă cu renume, care produce jucători pe bandă rulantă. Nu știu ce să zic. Dacă va fi un interes, îl voi lua în calcul. Sunt la Viitorul, joc meci de meci, iubesc fotbalul și asta îmi doresc. Să joc oriunde voi ajunge. Să joc cât mai mult și să-mi ajut echipa", a spus Ianis Hagi la finalul partidei cu Universitatea Craiova.





Ajax l-a transferat curând pe Răzvan Marin în schimbul a 12.5 milioane de euro.







În ultima etapă din Liga 1, Ianis Hagi a reușit un gol frumos împotriva celor de la CSU Craiova, Viitorul câștigând cu 2-1 disputa de la Ovidiu.





Clasament play-off Liga 1:





1 CFR Cluj 38 puncte

2 FCSB 35

3 CS U Craiova 30

4 Viitorul Constanța 29

5 Astra Giurgiu 21

6 Sepsi 20.







Aici poți vedea golul reușit de Ianis Hagi contra Craiovei

*Imagini: Look tv.