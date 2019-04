VIDEO Suporteri ai echipei West Ham au cântat o melodie cu versuri antisemite la adresa rivalilor de la Tottenham

Mai mulţi suporteri ai echipei West Ham United au cântat în metroul londonez o melodie cu versuri antisemite cu referire la rivalii de la Totetnham, informează lequipe.fr, potrivit News.ro. Înregistrarea video a fost publicată pe reţele de socialziare de un jurnalist, iar clubul West Ham vrea să-i identifice şi să-i suspende pe viaţă.

"Suntem dezgustaţi de conţinutul acestei înregistrări video. Acei suporteri nu sunt bineveniţi la clubul nostru, nici într-o societate civilizată", a precizat clubul West Ham, într-un cumunicat.

Incidentul a avut loc după ce echipa londoneză a fost învinsă, sâmbătă, de Manchester United, în deplasare, cu scorul de 2-1, în etapa a XXXIII-a a campionatului englez.

Tottenham este considerat un club apropiat de comunitatea evreiască şi din acest motiv a fost în dese rânduri ţinta scandărilor antisemite ale suporterilor adversarilor.



To those telling me my mother, the daughter of a holocaust survivor, made this up because of a Twitter fault that allowed only volume, I think I've fixed that. @kickitout pic.twitter.com/vqahA0xqqc