Ianis Hagi: "Sunt pregătit şi pentru următorul pas, sunt pregătit să joc afară"

Căpitanul formaţiei Viitorul, Ianis Hagi, spune că este pregătit pentru un transfer în străinătate şi crede că este normal să existe interes după ce a avut evoluţii bune şi foarte bune la echipa de club, precizând că se va gândi la transfer doar după încheierea campionatului. Gheorghe Hagi susţine că va fi foarte greu ca Ianis să mai rămână la Viitorul şi din sezonul următor, potrivit News.ro.

Ianis Hagi a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, că speră să ia cea mai bună decizie în privinţa unui transfer în străinătate.





“E normal să fie interes după ce am avut evoluţii bune şi foarte bune la echipa de club. Tentaţii sunt. Sunt pregătit şi pentru următorul pas, sunt pregătit să ajung afară. Acum voi încerca să iau cea mai bună decizie, dar mereu am spus asta că după ce se va termina campionatul mă voi gândi şi la transferuri. Deocamdată sunt angrenat şi concentrat sută la sută pe ce am de făcut aici”, a afirmat Ianis.





El a precizat că va rămâne concentrat până la finalul sezonului pentru ca Viitorul să îşi îndeplinească obiectivele.





“Suntem într-o pasă foarte bună, trebuie să profităm de ea. Putem să terminăm şi sezonul acesta cu un trofeu şi să ne îndeplinim şi obiectivul în playoff. Suntem aproape să le îndeplinim pe ambele, trebuie să rămânem concentraţi şi eu voi rămâne sută la sută concentrat pe ce am de făcut. Nu cred că se pune problema să îmi stea capul la alte chestii în afară de fotbal”, a explicat căpitanul Viitorului.





Ianis Hagi a mai afirmat că şi-ar dori să se reîntâlnească cu colegi de la Viitorul şi la cluburi mari din Europa.





La rândul său, antrenorul Viitorului, Gheorghe Hagi a spus tot vineri, în cadrul unei conferinţă de presă, că va fi foarte greu pentru club să îl mai poată ţine pe Ianis şi din sezonul următor.

“Pe Ianis o să fie foarte greu să îl mai ţinem. Atât. Dar nu ştiu unde. Deocamdată, nu pot să spun unde va fi. Ce e evident e că va fi foarte greu să îl ţinem”, a spus Hagi.





Ianis Hagi a mai avut o experienţă în străinătate. El a fost transferat de la Viitorul la Fiorentina în 2016. Hagi jr. a jucat la formaţia de tineret, dar nu s-a impus pentru a ajunge la prima echipă (a jucat doar două meciuri, 48 de minute, intrând de pe bancă), astfel că a fost răscumpărat de Viitorul în ianuarie 2018.