CSU Craiova, Mangia și eventuala demitere: "Sunt informaţii sau dorinţe?"

Antrenorul CSU Craiova, Devis Mangia, spune că are încrederea conducerii clubului şi a suporterilor şi că numele vehiculate pentru a-l înlocui sunt de fapt "dorinţele" unora care vor să destabilizeze echipa sau care vor să-i ia locul, transmite News.ro.





Întrebat dacă este deranjat de informaţiile apărute în presă, cu diferiţi antrenori care ar urma să-l înlocuiască, Mangia a răspuns: "Un lucru este dacă apar şi altul dacă sunt adevărate. Dacă voi aveţi informaţii, bine Am văzut, am citit. Probabil voi aveţi informaţii, nu ştiu... Sau dorinţe. Dorinţe, speranţe, nu? Cineva poate avea dorinţe. Pentru mine nu este o problemă. Dacă numărăm toţi antrenorii care au fost anul trecut... Acum sunt alte nume. Eu am un contract, dacă se schimbă ceva, nu va fi din partea mea.





Am încredere din partea conducerii şi cred că am şi din altă parte. Cred eu. De unde a început asta, că plec eu? Ahhh, din presa din Capitală. Am înţeles, acum. Eu nu ştiu cum este echilibrul din acest punct de vedere, voi ştiţi mai bine decât mine. Eu nu ştiu de unde începe, de unde nu începe, eu ştiu cum este situaţia de aici, că am încredere din partea conducerii şi din partea majorităţii suporterilor, aşa cred eu. Simt aşa. Este posibil ca cineva să creeze probleme pentru a lua poziţie, este posibil în fotbal acest lucru."





Despre meciul cu Viitorul, Mangia a afirmat că îşi doreşte o victorie pentru ca echipa să-şi consolideze locul 3 în clasamentul Ligii I.





"Mergem la Viitorul pentru a face cel mai bun meci, mergem pentru a ne consolida poziţia, apoi vom vedea ce se va întâmpla. Nu ştiu care sunt şansele la titlu în acest moment, nu depinde doar de noi. Tot ceea ce putem face în acest moment este să ne consolidăm această poziţie şi apoi să vedem ce se întâmplă în alte meciuri.







Nu este un nou obiectiv, este ceea ce arată clasamentul acum. Noi suntem pe poziţia a treia, Viitorul este pe poziţia a patra. Dacă vom câştiga nu vom putea fi pe poziţia 1 sau 2 şi asta înseamnă consolidare. Acum este aşa, săptămâna viitoare vom vedea cum va fi. Kolici este accidentat, nu ştiu dacă va mai intra pe teren până la finalul sezonului. Şi Cristea are o problemă la genunchi.







Avem trei meciuri în deplasare la rând, nu este o problemă pentru noi, că nu schimbăm mentalitatea dacă jucăm acasă sau în deplasare. Important este primul meci", a declarat italianul.





CSU Craiova va evolua, sâmbătă, de la ora 21.30, în deplasare, cu FC Viitorul, în etapa a V-a a play-off-ului Ligii I.





În acest moment, Craiova ocupă locul trei în clasament, cu 30 de puncte. Oltenii se află la patru puncte în urma FCSB-ului (locul doi) și la șapte în spatele liderului CFR Cluj (37 de puncte).