Manchester United, fără șut pe poarta Barcelonei / Ole Gunnar Solskjaer: "Asta este dezamăgitor"

Antrenorul Ole Gunnar Solskjaer a declarat că "este foarte dezamăgitor" faptul că echipa lui Manchester United nu a trimis niciun şut pe poarta formaţiei FC Barcelona, la meciul din prima manşă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor, informează News.ro.





"Am jucat împotriva unei echipe foarte bune. Ştiam că trebuie să ne apărăm fără minge şi că asta consumă energie. Mergem pe Camp Nou ştiind că va trebui să marcăm. Ne-am apărat bine în faţa lui Messi, ne-am păstrat tot timpul schemele noastre defensive.







Nu am tras niciun şut pe poartă, asta este foarte dezamăgitor. Am început rău, am fost nervoşi. Golul lor a venit după o fază cu multă mişcare, dar au avut noroc ca Shaw să devieze mingea în poarta noastră. Am fost buni la mijloc. Nu suntem morţi. Scott McTominay a fost foarte bun, creşte de la meci la meci. Este un sportiv formidabil, care câştigă duelurile şi care este rapid. În sfârşit îşi găseşte locul", a declarat tehnicianul norvegian, potrivit lequipe.fr.





FC Barcelona a învins, miercuri, în deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), formaţia Manchester United, în prima manşă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor.





Luis Suarez a trimis balonul cu capul spre poartă, în minutul 13, mingea fiind deviată uşor în plasă de Luke Shaw.







UEFA i-a acordat golul fundaşului englez, de fapt un autogol.







Partida retur va avea loc la 16 aprilie.





