Massimiliano Allegri, după remiza de la Amsterdam: "Am avut un mic șoc după ce Ajax a înscris"

Juventus a remizat pe terenul lui Ajax Amsterdam, scor 1-1, în turul sferturilor de finală ale Ligii Campionilor. Cristiano Ronaldo a deschis scorul în minutul 45, iar David Neres a restabilit egalitatea în primul minut al actului secund, informează Mediafax.





La finalul meciului, antrenorul italienilor, Massimiliano Allegri, a acuzat golul primit imediat după pauză, spunând că echipa sa a avut un mic şoc. În plus, tehnicianul lui Juventus a criticat lipsa eficienţei jucătorilor săi pe contraatac, care nu au profitat de ocaziile avute.





"Ajax e o echipă care a ajuns în sferturi, care pasează foarte bine pe spaţii restrânse şi aduce foarte mulţi jucători în atac. Ne-au presat foarte tare şi au obţinut spaţii, iar noi nu am profitat pe contraatacuri atât cât ar fi trebuit.

Nu cred că am fost foarte tulburaţi după primirea golului, dar am încasat imediat după pauză. Ajax a primit multă încredere, cât timp noi am avut un mic şoc. Am introdus jucători mai tehnici, pe Dybala şi Douglas Costa, pentru că aveam nevoie să ieşim din pressing-ul lor cu precizie şi tehnică", a declarat Allegri, pentru SkySports Italia.





De asemenea, antrenorul campioanei Italiei l-a luădat pe Cristiano Ronaldo (34 de ani). Portughezul a înscris unicul gol al echipei sale, după ce a primit o minge în careu de la Joao Cancelo: "Abia a revenit pe teren, a alergat foarte mult şi a făcut un joc bun. El a început acţiunea şi a încheiat-o cu gol. Ăsta e Ronaldo!", a mai spus acesta.





Manşa retur dintre Juventus şi Ajax va avea loc marţi, 16 aprilie, la Torino, de la ora 22:00.





