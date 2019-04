Liga 2: Academica Clinceni s-a distanțat la șapte puncte în fruntea clasamentului (4-0 cu CS Balotești)

Golurile victoriei au fost marcate de Buziuc 13', Barbu 23' (penalti), 82' şi Ion 77'.





Luni, Universitatea Cluj a făcut spectacol în meciul disputat, în deplasare, împotriva celor de la Daco-Getica București, scor 6-2.











Miercuri:





15:00 ACS Poli Timișoara vs Metaloglobus

17:00 CS Mioveni vs Aerostar Bacău

17:00 Dacia Unirea Brăila vs Energeticianul

17:00 Farul Constanța vs ASU Politehnica Timișoara

17:00 Sportul Snagov vs Luceafărul Oradea

17:00 UTA Arad vs Pandurii Tg. Jiu

19:00 Petrolul Ploiești vs FC Argeș Pitești



Joi:



17:30 Ripensia Timișoara vs Chindia Târgoviște







Clasament:





1. Academica Clinceni 67 puncte (+ un joc)

2. U. Cluj 60 (+ un joc)

3. Chindia Târgoviște 60

4. Petrolul 59

5. Sportul Snagov 59

6. Argeș Pitești 50

..................

18. CS Balotești 22 (+ un joc) etc.