Jurgen Klopp: "Mi-a plăcut jocul. Al doilea gol a fost de clasă mondială"; Conceicao: "Meritam să marcăm"

​Liverpool a făcut un pas important pentru calificarea în semifinalele Champions League, după ce s-a impus în partida de pe teren propriu cu FC Porto, scor 2-0. Jurgen Klopp, antrenorul "cormoranilor" s-a declarat mulțumit de evoluția elevilor săi, lăudând reușita lui Firmino. De partea cealaltă, Sergio Conceicao consideră că golurile lui Liverpool au venit în urma unor greșeli individuale ale jucătorilor săi, însă Porto sa merita să marcheze.





"Suntem fericiţi, dar în retur va fi greu. Am marcat de două ori şi am avut controlul balonului. 2-0 este un rezultat foarte bun. Am păstrat poarta intactă, mi-a plăcut jocul.





Hendo (n.r. Henderson) este un jucător briliant. Sunt foarte fericit că poate arăta din nou de ce este în stare. Îi place să joace pe acea poziţie. Şi noi avem nevoie de el acolo. Al doilea gol a fost de clasă mondială (n.r - gol reușit de Firmino, după o fază construită de Henderson), un joc foarte frumos. În a doua repriză am pierdut un pic din ritm și direcție, ar fi trebuit să jucăm mai multe mingi în spate. Nu este nimic de criticat, era evident.





Știam că nu putem decide calificarea aici. Știam că va trebui să mergem și să luptăm și în retur. Va fi o atmosferă cu adevărat intensă în Portugalia ", a declarat Jurgen Klopp.





Ce a spus Sergio Conceicao





"Meritam să marcăm un gol în faţa acestei echipe atât de puternice. Am acoperit bine spaţiile, dar am făcut greşeli individuale la golurile primite. A fost doar turul şi vom avea plăcerea să jucăm cu Liverpool la Porto. Atunci vom vedea cine merită să meargă mai departe", a afirmat, la rândul lui, Sergio Conceicao.





Liverpool a învins, marţi seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa FC Porto, în prima manşă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor. Keita (5') și Firmino (26') au marcat golurile victoriei de pe Anfield.





Manșa retur se va disputa pe 17 aprilie, de la ora 22:00, pe Estádio do Dragão.







