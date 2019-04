​Champions League: Manchester United vs Barcelona, capul de afiș al serii; Ajax, revelația actualei ediții, primește vizita lui Juventus

Old Trafford

Manchester United vs Barcelona (22:00, Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus)





Echipele probabile:





Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Vidal, Arthur, Busquets, Rakitić; Messi, Suárez. Antrenor: Ernesto Valverde.







Manchester United și Barcelona, protagonistele finalelor din 2009 și 2011





Ultima întâlnire directă oficială dintre cele două formații a avut loc în ultimul act al ediției 2008/09 a Champions League. Catalanii, pregătiți atunci de Pep Guardiola, ridicau trofeul după o victorie cu 3-1 pe stadionul Wembley (Londra). Pedro Rodríguez, Lionel Messi și David Villa au marcat pentru Barcelona, în timp ce pentru Manchester United a punctat Wayne Rooney.





În 2009, tot cu Guardiola la cârma, Barcelona își trecea în palmares al treilea trofeu Champions League, după 2-0 cu Manchester United. Golurile finalei de pe Stadio Olimpico din Roma au fost semnate de Samuel Eto'o și Messi. Din echipa englezilor a făcut parte și Cristiano Ronaldo.





Ultimele cinci partide:





Manchester United - două victorii, trei înfrângeri





Barcelona - patru victorii, o remiză





Parcursul celor două echipe până în sferturi:





Manchester United





Rezultate: 3-0 (tur) și 1-0 (retur) cu Young Boys), 0-0 și 1-2 cu Valencia, 0-1 și 2-1 cu Juventus





Optimi: 0-2 și 3-1 cu PSG





Barcelona





Rezultate: 4-0 și 2-1 cu PSV, 4-2 și 1-1 cu Tottenham, 2-0 și 1-1 cu Inter





Optimi: 0-0 și 5-1 cu Olympique Lyon





Istoria celor două formații în sferturile Champions League:





Manchester United se află pentru a 19-a oară în sferturile Champions League/Cupa Campionilor Europeni, având un bilanț de 12 victorii și 6 înfrângeri (la general). Ultima prezență a "diavolilor "în sferturile Champions League data din 2014, când era eliminată de Bayern Munchen (1-1 acasă, 1-3 în deplasare).





Barcelona va bifa a 21-a prezență în sferturile Champions League/Cupa Campionilor Europeni. Formația de pe Camp Nou are un bilanț de 14 victorii și 6 înfrângeri (la general). În ultimii cinci ani, sferturile au reprezentat un coșmar pentru catalani, fiind eliminați în această fază la edițiile din 2013/14 (1-2 la general cu Atletico), 2015/16 (2-3 cu Atletico), 2016/17 (0-3 cu Juventus) și 2017/18 (4-4 cu AS Roma, s-a ținut cont de golul marcat în deplasare).





Trofee Cupa Campionilor Europeni / Champions League:





Manchester United (3): 1968, 1999, 2008





De știut:

Manchester United a câștigat doar două din ultimele 15 meciuri jucate în compania echipelor spaniole (6 remize, 7 înfrângeri). Pe Old Trafford, "diavolii" au înregistrat doar o victorie în ultimele opt partide jucate cu echipe din Spania.

Bilanțul lui Manchester United în dublele manșe cu echipele spaniole este de 6 victorii și 8 înfrângeri.

Manchester United are o singură victorie pe teren propriu în actualul sezon din Champions League, 1-0 cu Young Boys, în ultima etapă din faza grupelor.

Barcelona n-a câștigat niciunul din ultimele șase meciuri jucate în deplasare în fazele eliminatorii ale Champions League (două remize, 4 înfrângeri), înscriind doar un gol. Ultimul succes datează din optimile ediției 2015/16, 2-0 cu Arsenal.

Formația blaugrana s-a impus în 14 din cele 24 de duble manșe jucate în compania echipelor engleze. Înfrângerea suferită în fața celor de la Chelsea în semifinalele ediției 2011/12 este singura din ultimele opt confruntări de acest gen, toate jucate în fazele eliminatorii ale Champions League.

Barcelona este neînvinsă de 16 meciuri, în toate competițiile (11 victorii, 5 remize). Remiza cu Villarreal înregistrată pe 2 aprilie, scor 4-4, a pus capăt unei serii de șapte victorii consecutive.

Barcelona nu a pierdut niciunul dintre ultimele 8 partide jucate în deplasare în toate competițiile (5 victorii, 3 remize). Mai mult, echipa lui Valverde a piedut doar 3 din ultimele 23 de jocuri disputate în deplasare în actualul sezon (14 victorii, 6 remize).

Ajax vs Juventus (22:00, Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport)





Echipele probabile:





Ajax: Onana; Veltman, De Ligt, Blind, Tagliafico; Van de Beek, Schöne, De Jong; Ziyech, Tadić, Neres. Antrenor: Erik ten Hag.





Juventus: Szczęsny; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Betancur, Pjanić, Matuidi; Bernardeschi; Mandžukić, Ronaldo. Antrenor: Massimiliano Allegri.





Vor lipsi în meciul următor dacă vor primi galben: Bernardeschi, Matuidi





Arbitri: Carlos del Cerro Grande (central), Juan Carlos Yuste, Roberto Alonso (asistenți), Alejandro Hernández (VAR), Juan Martínez (asistent VAR) - toți din Spania. Al patrulea oficial: Tasos Sidiropoulos (Grecia).







Ajax și Juventus au fost protagonistele finalei din 1973 a Cupei Campionilor Europeni. Olandezii s-au impus atunci cu 1-0, prin golul marcat de Johnny Rep în minutul 5. "Bătrâna Doamnă" și-a luat revanșa 23 de ani mai târziu, în finala ediției din 1996 a Champions League. A fost 1-1 după 120 de minute de joc, iar victoria i-a revenit formației italiene după loviturile de departajare, scor 4-2.





Ultimele cinci partide:





Ajax - patru victorii și o remiză





Ajax - Zwolle 2-1





Juventus - patru victorii și o remiză





Parcursul celor două echipe până în sferturi:





Ajax:





Juventus:





Optimi: 0-2 și 3-0 cu Atletico Madrid





Istoria celor două formații în sferturile Champions League:





Ajax revine în sferturile Champions League după 16 ani de absență. Ultima dată când "lăncierii" evoluau în această fază a competiției se întâmpla la ediția 2002/03, fiind eliminați de AC Milan (0-0 acasă, 2-3 în deplasare). Ajax a bifat până acum 12 prezențe în sferturile Champions League/ Cupa Campionilor Europeni, având un bilanț de 8 victorii și 4 înfrângeri (la general).





Juventus se află pentru a 19-a oară în sferturile celei mai importante competiții intercluburi din Europa (12 victorii, 6 înfrângeri). La ediția de anul trecut, "Bătrâna Doamnă" s-a oprit chiar în faza sferturilor, fiind învinsă de Real Madrid, scor 4-3 la general (0-3 acasă, 3-1 în deplasare).





De știut:

Ajax a câștigat nouă din ultimele zece meciuri jucate în toate competițiile, singură excepție fiind confruntarea din Eredivisie cu AZ Alkmaar, scor 0-1.

"Lăncierii" au o singură înfrângere în toate cele 23 de meciuri jucate pe teren propriu în acest sezon, 1-2 cu Real Madrid, în prima manșă a optimilor din Champions League. Formația lui Erik ten Hag a înregistrat 19 victorii și 3 remize pe Johan Cruijff Arena în actualul sezon.

Ajax nu a mai câștigat în fața unei echipe din Serie A din anul 2002, când se impunea cu 2-1 în fața celor de la AS Roma, în faza grupelor din Champions League.

Bilanțul lui Ajax în dublele manșe cu echipele italiene este 5 victorii și 7 înfrângeri. De partea cealaltă, Juventus are o statistică favorabilă cu echipele olandeze în dublele manșe: 4 victorii, o înfrângere.

Juventus este neînvinsă în cele șase meciuri jucate cu echipe din campionatul Olandei (4 victorii și două remize), după înfrângerea cu Feyenoord, scor 0-2, în faza grupelor din ediția 1997/98 a Champions League.

Trei dintre cele cinci înfrângeri suferite de Juventus în fața echipelor olandeze s-au înregistrat în deplasare.

Juventus a disputat în total nouă finale de Cupa Campionilor Europeni / Champions League, fiind învinsă de șapte ori (un record).

Trofee Cupa Campionilor Europeni / Champions League:





Ajax (4): 1971, 1972, 1973, 1995





Rezultatele înregistrate în meciurile de marți:





Liverpool - FC Porto 2-0





Se vor disputa în semifinale:





De Gea; Young, Smalling, Lindelöf, Shaw; Matić, Herrera, Pogba; Lingard, Rashford, Martial. Antrenor: Ole Gunnar Solskjær.Absenți: Bailly, Sánchez, Valencia (accidentați), DarmianIncerți: Herrera, Matić, RashfordVor lipsi în meciul următor dacă vor primi galben: Herrera, Matić, Shaw, Valencia, YoungAbsent: Rafinha (accidentat)Incert: Dembélé (accidentat)Va lipsi în meciul următor dacă va primi galben: SemedoGianluca Rocchi (central), Filippo Meli, Matteo Passeri (asistenți), Massimiliano Irrati (VAR), Marco Guida (asistent VAR), Daniele Orsato (al patrulea oficial) - toți din Italia.11Victorii Manchester United: 3Victorii Barcelona: 4Remize: 4Golaveraj: 15-20Wolves - Man. United 2-1Man. United - Watford 2-1Wolves - Man. United 2-1 (Cupa Angliei, sferturi)Arsenal - Man. United 2-0Paris - Man. United 1-3Barcelona - Atlético 2-0Villarreal - Barcelona 4-4Barcelona - Espanyol 2-0Betis - Barcelona 1-4Barcelona - Lyon 5-1Faza grupelor: locul 2 în Grupa H (10 puncte)Faza grupelor: locul 1 în Grupa B (14 puncte)Barcelona (5): 1992, 2006, 2009, 2011, 2015Absenți: Bandé (accidentat), Mazraoui (suspendat)Vor lipsi în meciul următor dacă vor primi galben: Blind, De Ligt, Tagliafico, Van de BeekAbsenți: Cáceres, Can, Chiellini (accidentați)Incerți: Barzagli, Douglas Costa, Perin, Ronaldo (accidentați)12Victorii Ajax: 2Victorii Juventus: 6Remize: 4Golaveraj: 9 -15Willem II - Ajax 1-4Emmen - Ajax 2-5Ajax - PSV 3-1AZ - Ajax 1-0Juventus - Milan 2-1Cagliari - Juventus 0-2Juventus - Empoli 1-0Genoa - Juventus 2-0Juventus - Atlético 3-0Turul II preliminar: 2-0 (tur) și 3-1 (retur) cu Sturm GrazTurul III preliminar: 2-2 și 3-0 cu Standard LiegePlay-off: 3-1 și 0-0 cu Dynamo KievFaza grupelor: locul 2 în Grupa E (12 puncte)Rezultate: 3-0 și 2-0 cu AEK Atena, 1-1 și 3-3 cu Bayern Munchen, 1-0 și 1-1 cu BenficaOptimi: 1-2 și 4-1 cu Real Madrid (deținătoarea trofeului)Faza grupelor: locul 1 în Grupa H (12 puncte)Rezultate: 2-0 și 1-0 cu Valencia, 3-0 și 2-1 cu Young Boys, 1-0 și 1-2 cu Manchester UnitedJuventus (2): 1985, 1996Tottenham - Manchester City 1-0Tottenham/Manchester City vs Ajax Amsterdam/Juventus TorinoManchester United/FC Barcelona vs Liverpool/FC Porto