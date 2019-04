Ousmane Dembele, amendat cu 10.000 de euro după ce a transformat fosta locuință din Germania într-un "coș de gunoi"

Ousmane Dembele (Barcelona) este obligat să scoată din buzunar 10.000 de euro. Atacantul în vârstă de 21 de ani a fost dat în judecată de proprietarul casei în care a locuit în perioada în care era jucătorul Borussiei Dortmund, scrie Mediafax.





Internaționalul francez a produs pagube în casa, deținută dă Gerd Weissenberg, în vârstă de 72 de ani. Potrivit celor de la marca.com, care îi citează pe cei de la Bild, Dembele a transformat locuința într-un "coș de gunoi".





Inițial, suma cerută de proprietar a fost 21.000 de euro, dar, în urma discuțiilor cu avocații fotbalistului, s-a ajuns la o reducere până la 10.000 de euro.





"Casa era plină. Fiecare cameră. Când am intrat în casă am fost șocat. Este casa părinților mei și din cauza aceasta am fost atât de dezamăgit. O să vând acum casa", a spus Gerd Weissenberg, potrivit irishmirror.ie, care a mai adăugat:





"Mirosea urât în toată casa. Baia era distrusă și în scurgere am găsit pietre, pe care am fost nevoit să le scot cu mâna. Totul a fost foarte dificil pentru că nu știam cum să scot mizeria, grădina era plină de mizerie, era peste tot. În cămară erau alimente stricate, pungi de plastic vechi. În spatele ușii de la intrare era un morman de facturi neplătite. Se pare că nu sunt singurul care a fost păcălit".





Ousmane Demebele a ajuns la Barcelona în vara anului 2017, contra sumei de 120 de milioane de euro. În acest sezon a evoluat în 35 de meciuri și a marcat 14 goluri.