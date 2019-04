​Liga 2: Universitatea Cluj a urcat pe locul secund: 6-2 vs Daco-Getica București (Programul etapei)

Gavra ('31, '81), Goga ('43, '49), Pîrvulescu ('60) și Hațiegan ('90+2) au înscris pentru învingători, în timp ce Stănescu și Călințaru au marcat pentru gazde.12:00 Academica Clinceni vs CS Balotești15:00 ACS Poli Timișoara vs Metaloglobus17:00 CS Mioveni vs Aerostar Bacău17:00 Dacia Unirea Brăila vs Energeticianul17:00 Farul Constanța vs ASU Politehnica Timișoara17:00 Sportul Snagov vs Luceafărul Oradea17:00 UTA Arad vs Pandurii Tg. Jiu19:00 Petrolul Ploiești vs FC Argeș Pitești17:30 Ripensia Timișoara vs Chindia Târgoviște1. Academica Clinceni (57-17) 642. Universitatea Cluj (62-22) 60 (+1 meci)3. Chindia Târgoviște (56-29) 604. Petrolul Ploiești (51-23) 595. Sportul Snagov (43-22) 59 etc.