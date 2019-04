​Champions League: Bătălia din sferturi începe în Anglia - Tottenham vs Manchester City și Liverpool vs FC Porto, meciurile serii

Tottenham vs Manchester City (22:00, Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus)





Echipele probabile:





Tottenham: Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Sissoko, Alli; Eriksen, Son, Winks; Kane. Antrenor: Mauricio Pochettino.





Absenți: Dier, Lamela (accidentați)

Incerți: Aurier, Llorente (accidentați)

Vor lipsi în meciul următor dacă vor primi galben: Alderweireld, Lamela, Son



Man. City: Ederson; Danilo, Stones, Kompany, Laporte; De Bruyne, Fernandinho, David Silva; Bernardo Silva, Jesus, Sterling. Antrenor: Pep Guardiola.





Absenți: Bravo, Zinchenko (accidentați)

Incerți: Agüero (probleme musculare), Mendy, Walker (accidentați), Delph,

Vor lipsi în meciul următor dacă vor primi galben: Agüero, Otamendi





Arbitri: Björn Kuipers (central), Sander van Roekel, Erwin Zeinstra (asistenți) - toți din Olanda; Al patrulea oficial: William Collum (Scoția); VAR: Danny Makkelie (Olanda); Asistent VAR: Pol van Boekel (Olanda)





Întâlniri directe:



Rivale pe plan intern, Tottenham și Manchester City nu s-au întâlnit niciodată într-o competiție europeană. Cele două formații s-au aflat față în față de 156 de ori, "cetățenii" au câștigat 61 de partide, iar Tottenham s-a impus de 60 de ori. Alte 35 de confruntări s-au încheiat la egalitate.





Manchester City a câștigat ultimele trei meciuri directe oficiale, toate disputate în Premier League: 4-1 (în decembrie 2017), 3-1 (aprilie 2018) și 1-0 (octombrie 2018).





Tottenham și Manchester City se vor duela de trei ori în decurs de nouă zile. După manșa tur a sferturilor din Champions League, cele două echipe se vor întâlni în campionat, pe 13 aprilie, tot pe terenul lui Tottenham. Apoi, pe 17 aprilie, va urma partida retur din sferturile CL.





Ultimele cinci partide:







Tottenham - două victorii, două înfrângeri, un rezultat de egalitate





Tottenham - Crystal Palace 2-0

Liverpool - Tottenham 2-1

Southampton - Tottenham 2-1

Dortmund - Tottenham 0-1

Tottenham - Arsenal 1-1



Manchester City - cinci victorii





Man. City - Brighton 1-0 (Cupa Angliei, semifinale)

Man. City - Cardiff 2-0

Fulham - Man. City 0-2

Swansea - Man. City 2-3 (Cupa Angliei, sferturi)

Man. City - Schalke 7-0



Parcursul celor două formații până în sferturi:



Tottenham





Faza grupelor: locul 2 în Grupa B (8 puncte)

Rezultate: 1-2 (tur) și 1-0 (retur) cu Inter; 2-4 și 1-1 cu Barcelona; 2-2 și 2-1 cu PSV





Optimi: 3-0 și 1-0 cu Borussia Dortmund



Manchester City





Faza grupelor: locul 1 în Grupa F (13 puncte)

Rezultate: 1-2 și 2-2 cu Olympique Lyon; 2-1 și 2-1 cu Hoffenheim; 3-0 și 6-0 cu Shakhtar Donetsk





Optimi: 3-2 și 7-0 cu Schalke





Istoria celor două echipe în sferturile Champions League:



Tottenham s-a calificat în sferturile Champions League pentru prima oară după anul 2011. La precedentele două prezențe în această fază a competiției, Spurs a fost învinsă de Real Madrid la ediția 2010/11 (0-4 în deplasare, 0-1 acasă) și a câștigat cu Dukla Praga la ediția 1961/62 a Cupei Campionilor Europeni (0-1 în deplasare, 4-1 acasă).



Manchester City se află în sferturile Champions League pentru a treia oară. Anul trecut, trupa lui Guardiola era eliminată chiar în sferturi de o altă echipă din Premier League, Liverpool (0-3 în deplasare, 1-2 acasă). "Cetățenii' au mai evoluat în această fază a competiției la ediția 2015/16, când o învingeau pe Paris Saint-Germain (2-2 în deplasare, 1-0 acasă).



De știut:

Liverpool vs FC Porto (22:00, Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport)





Echipele probabile:







Liverpool: Allison; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Milner; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. Antrenor: Jurgen Klopp.







Absenți: Robertson (suspendat), Gomez, Oxlade-Chamberlain (accidentați)

Incert: Lallana (probleme musculare)



Porto: Casillas; Maxi, Felipe, Militão, Alex Telles; Danilo, Otávio, Corona; Brahimi, Marega, Soares. Antrenor: Sérgio Conceição.







Absenți: Herrera (suspendat), Pepe (suspendat)

Incert: Alex Telles (accidentat)

Vor lipsi în meciul următor dacă vor primi galben: Éder Militão, Danilo, Otávio





Arbitri: Antonio Mateu Lahoz (central), Pau Cebrián Devís, Roberto del Palomar (asistenți) - toți din Spania; Al patrulea oficial: Ovidiu Haţegan (România); VAR: Jesús Gil Manzano (Spania); Asistent VAR: José María Sánchez (Spania).



Întâlniri directe: 6

Victorii Liverpool: 3

Victorii Porto: 0

Remize: 3

Golaveraj: 12-2



Liverpool și FC Porto s-au întâlnit ultima dată în optimile ediției de anul trecut a Champions League. "Cormoranii" s-au impus cu 5-0 la general (5-0 în deplasare, 0-0 pe teren propriu). Golurile partidei de pe Estadio do Dragao au fost înscrise de Mane (25', 53', 85'), Salah (29') și Firmino (69').



Ultimele cinci partide:





Liverpool - cinci victorii





Southampton - Liverpool 1-3

Liverpool - Tottenham 2-1

Fulham - Liverpool 1-2

Bayern - Liverpool 1-3

Liverpool - Burnley 4-2



Porto - patru victorii, un rezultat de egalitate





Porto - Boavista 2-0

Braga - Porto 1-1 (Cupa Portugaliei, semifinale)

Braga - Porto 2-3

Porto - Marítimo 3-0

Feirense - Porto 1-2



Parcursul celor două formații până în sferturi:



Liverpool





Faza grupelor: locul 2 în Grupa C (9 puncte)

Rezultate: 3-2 și 1-2 cu PSG, 0-1 și 1-0 cu Napoli, 4-0 și 0-2 cu FK Crvena zvezda





Optimi: 0-0 și 3-1 cu Bayern Munchen



Porto



Faza grupelor: locul 1 în Grupa D (16 puncte)

Rezultate: 1-1 (tur) și 3-1 (retur) cu Schalke, 1-0 și 3-2 cu Galatasaray, 3-1 și 4-1 cu Lokomotiv Moscova