​Liga 1: Gaz Metan Mediaș vs FC Botoșani 2-0 / Gazdele revin pe primul loc în play-out

Au evoluat echipele:





Gaz Metan Mediaş: Pleşca - Romeo (Diallo ‘33), M. Constantins, Larie, Busu - Fofana, Luis Aurelio - Olaru, Caiado (Ivanov ’80), Chamed (Fernandes ’58) – Rondon. Antrenor: Edward Iordănescu





FC Botoşani: Fraisl - Patache, Miron, Burcă, Soiledis – Oaidă (Buş ’80), J. Rodriguez - Ongenda, Karaboue (Papa ’59), Golofca - M. Roman (Fulop ’65). Antrenor: Liviu Ciobotariu

Echipa din Sibiu a câștigat toate cele patru partide disputate în acest play-out: 2-0 vs Hermannstadt (d), 2-1 vs Dinamo (a), 2-1 vs Poli Iași (d) și 2-0 vs FC Botoșani (a).Ionuț Larie a deschis scorul în minutul 13. Acesta s-a înălțat la o lovitură de colț și l-a învins cu capul pe austriacul Fraisl. Darius Olaru a stabilit scorul final în minutul 90+4.1. Gaz Metan Mediaș (8-2) 28 puncte2. Dinamo (8-4) 253. Poli Iași (4-5) 234. FC Voluntari (7-3) 215. FC Botoșani (2-6) 196. FC Hermannstadt (2-7) 177. Dunărea Călărași (4-6) 168. Concordia Chiajna (5-7) 11