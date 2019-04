​VIDEO Premier League: Everton vs Arsenal 1-0 / Căpitanul Phil Jagielka, decisiv pentru gazde

Phil Jagielka (36 de ani) a înscris singurul gol al partidei în minutul 10.Southampton vs Liverpool 1-3Bournemouth vs Burnley 1-3Huddersfield vs Leicester 1-4Newcastle vs Crystal Palace 0-1Luni are loc meciul dintre Chelsea și West Ham, de la ora 22:00.1. Liverpool 33 meciuri (75-20) 82 puncte2. Manchester City 32 (83-21) 803. Tottenham 32 (60-34) 644. Arsenal 32 (65-40) 635. Chelsea 32 (55-34) 636. Manchester United 32 (61-43) 617. Leicester 33 (46-44) 478. Wolverhampton 32 (40-39) 479. Everton 33 (46-42) 46 etc.