AS Roma a obținut, în deplasare, trei puncte foarte importante în lupta pentru Champions League, după ce a învins formaţia Sampdoria, scor 1-0, în etapa a 31-a a campionatului italian, Serie A.

În urma acestui rezultat, AS Roma ocupă locul 6, cu 51 de puncte, la un punct de AC Milan, echipa clasată pe locul 4, ultimul care asigură participarea în Champions League.

13:30 Fiorentina vs Frosinone16:00 Cagliari vs Spal16:00 Udinese vs Empoli19:00 Inter vs Atalanta19:00 Lazio vs Sassuolo21:30 Napoli vs GenoaLuni are loc partida dintre Bologna și Chievo, de la ora 21:30.1. Juventus 31 meciuri (64-20) 84 puncte2. Napoli 30 (57-26) 633. Inter 30 (47-25) 564. AC Milan 31 (45-30) 525. Atalanta 30 (64-41) 516. AS Roma 31 (56-45) 517. Torino 31 (40-28) 498. Lazio 29 (42-30) 48 etc.