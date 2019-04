​Liga 2: Energeticianul vs Farul 0-1 / Constănțenii au părăsit zona retrogradării (Rezultatele zilei)

Georgian Păun a înscris golul victoriei în minutul 75.





Rezultate înregistrate sâmbătă în etapa a 28-a:





Luceafărul Oradea vs FC Argeş 1-2

Energeticianul vs SSC Farul Constanţa 0-1

Metaloglobus Bucureşti vs Ripensia Timişoara 1-1

Pandurii Târgu Jiu vs ACS Poli Timişoara 1-1

CS Baloteşti vs UTA Arad 1-3

17:00 ASU Politehnica Timișoara vs Daco-Getica București19:30 Universitatea Cluj vs CS Mioveni12:30 Sportul Snagov vs Academica Clinceni15:00 Aerostar Bacău vs Petrolul Ploiești