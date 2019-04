Ligue 1: Olympique Marseille, învinsă de Bordeaux (2-0) / Programul etapei

Kamaro ('27) din penalty și De Preville ('71) au înscris golurile, în timp ce Pablo ('82, Bordeaux) a fost eliminat.

Clasament Ligue 1:





1. PSG 29 meciuri (87-16) 80 puncte

2. Lille 30 (48-26) 60

3. Lyon 30 (51-35) 56

4. St. Etienne 30 (43-35) 49

5. Marseille 31 (47-42) 48

...

11. Bordeaux 31 (30-31) 38 etc.

18:00 Lyon vs Dijon21:00 Amiens vs St. Etienne21:00 Angers vs Rennes21:00 Guingamp vs Monaco21:00 Nimes vs Caen16:00 Reims vs Lille16:00 Toulouse vs Nantes18:00 Nice vs Montpellier22:00 PSG vs Strasbourg