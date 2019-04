​Premier League: Liverpool întoarce scorul cu Southampton (3-1) și continuă lupta pentru titlu

Liverpool continuă cursa pentru titlu în Premier League. Echipa antrenată de Jurgen Klopp s-a impus, scor 3-1, în deplasare, împotriva lui Southampton, și a revenit pe primul loc (are un meci în plus disputat față de Manchester City).





Meciul nu a început deloc bine pentru oaspeți. Shane Long a deschis scorul pentru "Sfinți" în minutul 9, cu un șut din careu. Naby Keita a egalat cu o lovitură de cap în minutul 36, reușind astfel primul său gol pentru "cormorani".

În pericol să piardă puncte importante în lupta pentru titlu, Liverpool a tras tare pentru victorie. Cu 10 minute înainte de final, Salah a luat pe cont propriu o fază, a plecat din jumătatea de teren a echipei sale și nu s-a oprit decât după ce tabela arăta două goluri în dreptul cormoranilor. Henderson a stabilit scorul final în minutul 86.

Au loc sâmbătă în Premier League:



17:00 Bournemouth vs Burnley

17:00 Huddersfield vs Leicester

17:00 Newcastle vs Crystal Palace



Duminică, 16:05: Everton vs Arsenal



Luni, 22:00: Chelsea vs West Ham



Clasament Premier League:

Liverpool a înscris de 20 de ori în ultimele 15 minute ale meciurilor din acest sezon. De asemenea, echipa lui Klopp a câștigat 16 puncte după ce a fost condusă în partidă.1. Liverpool 33 meciuri (75-20) 82 puncte2. Manchester City 32 (83-21) 803. Tottenham 32 (60-34) 644. Arsenal 31 (65-39) 635. Chelsea 32 (55-34) 636. Manchester United 32 (61-43) 61 etc.