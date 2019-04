Bartomeu vrea ca Messi să rămână pe viaţă la FC Barcelona: "Relaţia sa cu Barca va fi veşnică"

​Preşedintele FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, a declarat într-un interviu pentru ESPN că vrea prelungirea contractului lui Lionel Messi şi că îşi doreşte ca argentinianul “să fie întotdeauna” la gruparea catalană, potrivit News.ro.







Messi a semnat în urmă cu mai puţin de doi ani un nou contract cu FC Barcelona, valabil până în vara anului 2021, când va ajunge la vârsta de 34 de ani.



"Vrem ca el să aibă o carieră lungă, pentru a ne bucura în continuare de el. Lionel este admirat de toată lumea şi aplaudat pe alte stadioane de fanii rivali. Am vrea să îi prelungim contractul. Este tânăr, se vede asta în prestaţiile lui, şi mai are doi ani de contract. Creşte mereu. Cred că mai are mulţi ani de jucat vom sta la masă cu el pentur ca el să rămână mulţi ani la Barcelona. Messi este un om dedicat unui club. Este mai mult decât ce face pe teren, relaţia sa cu Barca va fi veşnică. Folosesc exemplul Pele, care a fost mereu la Santos. Vrem ca Messi să fie mereu la Barca, indiferent dacă joacă sau este legat de club după retragere", a spus Bartomeu.



Lionel Messi este cel mai bun marcator din istoria FC Barcelona, cu 594 de goluri, şi recent l-a depăşit pe Andres Iniesta în topul jucătorilor cu cele mai multe partide jucate pentru clubul catalan (locul doi, 676 de meciuri). Cele mai multe apariţii le are Xavi Hernandez – 767 de meciuri.



Messi a câştigat cu FC Barcelona nouă titluri în Spania, de şase ori Cupa Spaniei, de şapte ori Supercupa, de patru ori Liga Campionilor şi de trei ori Supercupa Europei.