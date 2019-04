​Cupa României: CFR Cluj vs Astra 1-3 / Giurgiuvenii, aproape de finală; Dan Petrescu a schimbat nouă jucători față de meciul din campionat

​​Astra a făcut un prim pas spre realizarea principalului obiectiv al acestui sezon, câștigarea Cupei României. Giurgiuvenii s-au impus cu 3-1, în deplasare, împotriva celor de la CFR Cluj și pornesc drept mari favoriți la calificare în returul de pe 23 aprilie.

Cu doar patru zile în urmă, CFR Cluj o învingea pe Astra în play-off-ul Ligii 1, scor 1-0. Nu mai puțin de nouă jucători a schimbat Dan Petrescu în partida din semifinalele Cupei României, Camora și Ioniță fiind singurii care au fost titulari în ambele meciuri. Nu mai puțin de nouă jucători a schimbat Dan Petrescu în partida din semifinalele Cupei României, Camora și Ioniță fiind singurii care au fost titulari în ambele meciuri.

Valentin Gheorghe a deschis scorul pentru oaspeți în minutul 4. Mijlocașul a recuperat un balon, a avansat în flancul stâng și a înscris cu un șut la colțul lung. După doar zece minute, CFR a egalat prin Cristi Bud. Portarul Miguel Santos a sărit prea târziu la lovitura de cap a atacantului, iar balonul s-a oprit în plasa laterală.





Begue a readus-o pe Astra în avantaj în minutul 35, după ce l-a învins pe Fernandez cu un șut cu efect la colțul lung. Pasa decisivă a venit de la Radunovic, care a profitat de spațiile goale din flancul stâng al apărării clujene.





În minutul 51, Alibec a executat foarte bine o lovitură liberă de la 25 de metri, bara i-a salvat în primă instanță pe clujeni, însă Butean a fost atent și a împins mingea în poartă, stabilind scorul final.

“Sunt foarte supărat de rezultat. În prima repriză am jucat mult mai bine decât în campionat şi scorul era 1-1. În afară de cadoul făcut de Peteleu nu prea au ajuns la poartă. La 2-1 s-a pierdut meciul, jucătorii au pierdut încrederea. Fizic nu erau foarte pregătiţi. Am crezut în echipă şi cred că este un scor mincinos. De obicei eu câştig meciurile pe contraatac cu mai puţine ocazii. Cred că puteam primi şi un penalty, dacă nu mă înşel, cel puţin unul. N-am băgat jucători de la echipa a doua, n-am băgat copii, jucător foatre buni. Singurul lucru este că ei n-au avut meciuri în picioare. E prima mea înfrângere acasă ca antrenor la CFR, prima oară când luăm trei goluri acasă… Îmi asum această înfrângere, pentru că eu am decis aceste schimbări. Un 0-0 astăzi era extraordinar. Dar dacă în minutul 5 faci cadou e greu. Prima şansă la calificare o are Astra, maxim zece la sută avem şi noi la meciul retur”, a spus Petrescu la Digi Sport, potrivit News.ro.





Au evoluat echipele:

CFR Cluj: Fernandez - Peteleu, Lang, Mureșan, Camora - Hoban, Males (Omrani '61)- Ioniță (Deac '60), Moutinho (Păun '79), Costache - Bud. Antrenor: Dan Petrescu

Astra Giurgiu: Santos - Butean, Cestor, Crișan, Radunovic - Begue (Balaure '60), Mrzlijak, Romario, Gheorghe (Roșu '83) - Alibec, Zoua (Llullaku '57). Antrenor: Costel Enache

Partida a fost arbitrată de Andrei Chivulete, ajutat de Vladimir Urzică şi Andrei Constantinescu. Arbitru de rezervă a fost Cătălin Popa, iar observatori Cristian Nica şi Ciprian Paraschiv. Partida a fost arbitrată de Andrei Chivulete, ajutat de Vladimir Urzică şi Andrei Constantinescu. Arbitru de rezervă a fost Cătălin Popa, iar observatori Cristian Nica şi Ciprian Paraschiv.





În cealaltă semifinală se întâlnesc CSU Craiova și Viitorul, joi, de la ora 20:00, în direct pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look TV.





Ultimele câștigătoare ale Cupei României la fotbal:





2017/2018 CSU Craiova

2016/2017 FC Voluntari

2015/2016 CFR Cluj

2014/2015 FSCB

2013/2014 Astra Giurgiu

2012/2013 Petrolul Ploiești

2011/2012 Dinamo

2010/2011 FCSB

2009/2010 CFR Cluj etc.

“Jocul a fost controlat mai mult de cei de la CFR. În schimb noi am fost eficienţi pe contraatac, plus o lovitură liberă din care am marcat. Am avut un joc eficient. N-am făcut un joc foarte bun, dar am fost inteligenţi şi am gestionat bine lucrurile. CFR a pus presiune, n-a găsit soluţii în zona de finalizare. Am fi naivi să credem că suntem calificaţi. Trebuie să pregătim foarte atenţi şi returul. Adversarul e unul foarte puternic, care poate să întoarcă un astfel de rezultat”,