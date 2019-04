​Cupa României: CFR Cluj vs Astra 1-3 / Giurgiuvenii, aproape de finală; Dan Petrescu a schimbat nouă jucători față de meciul din campionat

​​Astra a făcut un prim pas spre realizarea principalului obiectiv al acestui sezon, câștigarea Cupei României. Giurgiuvenii s-au impus cu 3-1, în deplasare, împotriva celor de la CFR Cluj și pornesc drept mari favoriți la calificare în returul de pe 23 aprilie.

Cu doar patru zile în urmă, CFR Cluj o învingea pe Astra în play-off-ul Ligii 1, scor 1-0. Nu mai puțin de nouă jucători a schimbat Dan Petrescu în partida din semifinalele Cupei României, Camora și Ioniță fiind singurii care au fost titulari în ambele meciuri.

Valentin Gheorghe a deschis scorul pentru oaspeți în minutul 4. Mijlocașul a recuperat un balon, a avansat în flancul stâng și a înscris cu un șut la colțul lung. După doar zece minute, CFR a egalat prin Cristi Bud. Portarul Miguel Santos a sărit prea târziu la lovitura de cap a atacantului, iar balonul s-a oprit în plasa laterală.





Begue a readus-o pe Astra în avantaj în minutul 35, după ce l-a învins pe Fernandez cu un șut cu efect la colțul lung. Pasa decisivă a venit de la Radunovic, care a profitat de spațiile goale din flancul stâng al apărării clujene.





În minutul 51, Alibec a executat foarte bine o lovitură liberă de la 25 de metri, bara i-a salvat în primă instanță pe clujeni, însă Butean a fost atent și a împins mingea în poartă, stabilind scorul final.





Au evoluat echipele:

CFR Cluj: Fernandez - Peteleu, Lang, Mureșan, Camora - Hoban, Males (Omrani '61)- Ioniță (Deac '60), Moutinho (Păun '79), Costache - Bud. Antrenor: Dan Petrescu

Astra Giurgiu: Santos - Butean, Cestor, Crișan, Radunovic - Begue (Balaure '60), Mrzlijak, Romario, Gheorghe (Roșu '83) - Alibec, Zoua (Llullaku '57). Antrenor: Costel Enache

Partida a fost arbitrată de Andrei Chivulete, ajutat de Vladimir Urzică şi Andrei Constantinescu. Arbitru de rezervă a fost Cătălin Popa, iar observatori Cristian Nica şi Ciprian Paraschiv.





În cealaltă semifinală se întâlnesc CSU Craiova și Viitorul, joi, de la ora 20:00, în direct pe Digisport 1, Telekom Sport 1 și Look TV.





Ultimele câștigătoare ale Cupei României la fotbal:





2017/2018 CSU Craiova

2016/2017 FC Voluntari

2015/2016 CFR Cluj

2014/2015 FSCB

2013/2014 Astra Giurgiu

2012/2013 Petrolul Ploiești

2011/2012 Dinamo

2010/2011 FCSB

2009/2010 CFR Cluj etc.

“Jocul a fost controlat mai mult de cei de la CFR. În schimb noi am fost eficienţi pe contraatac, plus o lovitură liberă din care am marcat. Am avut un joc eficient. N-am făcut un joc foarte bun, dar am fost inteligenţi şi am gestionat bine lucrurile. CFR a pus presiune, n-a găsit soluţii în zona de finalizare. Am fi naivi să credem că suntem calificaţi. Trebuie să pregătim foarte atenţi şi returul. Adversarul e unul foarte puternic, care poate să întoarcă un astfel de rezultat”,