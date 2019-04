​VIDEO Modernizarea "Santiago Bernabeu" va începe la finalul sezonului - Cum va arăta arena de 500 de milioane de euro

​Florentino Pérez, președintele clubului Real Madrid, și Manuela Carmena, primarul capitalei Spaniei, au prezentat marți planul de modernizare al stadionului "Santiago Bernabéu". Lucrările pentru noua casă a "galacticilor" vor începe la finalul sezonului și se vor desfășura pe o perioadă de 42 de luni, până în 2023, potrivit marca.com, citată de Mediafax. Costul investițiilor se ridică la 500 de milioane de euro.



Primul lucru care va fi demolat va fi zona comercială a stadionului, "Centro Comercial de la Esquina del Bernabéu". Acest spațiu va deveni o parte din piața "Sagrados Corazones" din Madrid, care se va transforma într-o zonă verde și de relaxare, de aproximativ 6.000 de metri pătrați. Următorul pas va fi construirea a două turnuri de evacuare în "Paseo la Castellana", care va avea loc înainte ca cele actuale să fie demolate.



Conform site-ului marca.com, lucrările vor începe la finalul lunii mai, iar, începând cu această dată, vor urma 42 de luni de muncă, care înseamnă că noul stadion al celor de la Real Madrid va fi gata de inaugurare în anul 2023.



Referitor la exterior, noua arenă a galacticilor va semăna cu Allianz Arena din Munchen, stadionul lui Bayern, adică va fi luminat și va avea un joc de lumini de culori diferite. În plus, noul Santiago Bernabeu va avea acoperiș retractabil. Referitor la capacitatea maximă, ar putea ajunge la 82.000 de locuri, însă, ideea nu a fost una de a îl face și mai mare, ci de a arăta mai bine, de a fi confortabil și mult mai bun din punct de vedere calitativ.



Lucrările de modernizare și construire ale noului stadion al galacticilor sunt estimate să coste 500 de milioane de euro, bani care vor proveni din împrumuturi bancare. Clubul Real Madrid va plăti câte 25 de milioane de euro pe an.



În momentul actual, Santiago Bernabeu are o capacitate de 81.044 de locuri. Arena din Madrid a fost inaugurată în 1947, renovată în 1982 şi 2001 şi extinsă în 1953, 1992, 1994 şi 2011.



Stadionul lui Real Madrid a găzduit, de-a lungul timpului, finala EURO din 1964 (Spania - URSS 2-1), finala Cupei Mondiale din 1982 (Italia - R.F. Germania 3-1), patru finale de Cupa sau Liga Campionilor (1957, 1969, 1980 şi 2010) şi finala Copei Libertadores 2018 (River Plate - Boca Juniors 3-1).

Cum va arăta noul "Santiago Bernabeu":



