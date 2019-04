Helmut Duckadam, "eroul de la Sevilla", împlineşte 60 de ani pe 1 aprilie

Helmuth Duckadam înseamnă mai mult decât Sevilla '86, este o pagină glorioasă în istoria fotbalului românesc. Iubit de suporterii roş-albaştri şi respectat de toată lumea, portarul legendar al Stelei împlineşte 60 de ani, scrie lpf.ro.



Născut pe 1 aprilie 1959 la Semlac, judeţul Arad, Helmuth Duckadam a câştigat Cupa Campionilor Europeni în 1986 cu Steaua şi a fost de două ori campion al României, în 1985 şi 1986.



El a făcut primii paşi în fotbal la echipa Semlecana, iar în 1974 a ajuns la Şcoala Sportivă Gloria Arad. Trei ani mai târziu, a debutat ca portar la Constructorul Arad, în Divizia C, pentru ca peste un an să fie transferat de UTA, echipă la care şi-a făcut apariţa în prima divizie pe 17 septembrie 1978, într-un meci pierdut în deplasare cu CS Târgovişte.



După patru sezoane la UTA, Duckadam a fost transferat de Steaua Bucureşti. A fost supranumit "Eroul de la Sevilla", după ce în finala Cupei Campionilor Europeni cu FC Barcelona a apărat toate cele patru lovituri de departajare, executate de Alexanco, Pedrazza, Alonso şi Marcos. Performanţa reuşită de Helmuth Duckadam pe stadionul Ramon Sanchez Pizjuan din Sevilla este înscrisă în Cartea Recordurilor.



În acelaşi an în care a câştigat Cupa Campionilor, Duckadam a suferit o operaţie la braţul drept care l-a forţat să se retragă din activitate, la vârsta de 27 de ani.



În total, are 133 de apariţii în Divizia A, 13 în Cupa României şi nouă în Cupa Campionilor Europeni. La echipa naţională a României a avut două selecţii.



"Clubul nostru îi mulţumeşte preşedintelui de onoare, care a cucerit Cupa Campionilor Europeni cu Steaua după ce a apărat patru lovituri de departajare şi îi doreşte să apere în continuare, cu aceeaşi pasiune, culorile roş-albastre!", a scris FCSB pe Facebook.





Vezi mai jos al patrulea penalty apărat de Duckadam în finala cu Barcelona din 1986: