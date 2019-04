Zlatan Ibrahimovic, eroul lui LA Galaxy în meciul cu Portland (scor 2-1) - Revenit după o accidentare, suedezul a înscris două goluri din penalty

Revenit după o accidentare la tendonul lui Ahile, Zlatan Ibrahimovic a adus victoria echipei LA Galaxy în meciul cu Portland Timbers, scor 2-1. Starul suedez a marcat ambele goluri din penalty.





În vârstă de 37 de ani, Zlatan a înscris în minutele 33 și 65. Pentru Portland a punctat Ebobisse, în minutul 44.





Suedezul a ratat de puţin şi marcarea celui de-al treilea gol, în ultimul minut de joc. "Trebuia să înscriu de trei ori, aşa i-am promis fiului meu", a afirmat el după meci, potrivit News.ro.





După patru meciuri disputate în actuala ediție din MLS, LA Galaxy are trei victorii și o înfrângere.







Ibrahimovic s-a accidentat la tendonul lui Ahile la primul meci din 2019, cu echipa Chicago, scor 2-1, în care a marcat un gol. Suedezul a lipsit la ultimele două partide, cu FC Dallas (0-2) și cu Minnesota United (3-2).





Rezumatul meciului LA Galaxy vs Portland:



On the anniversary of his unforgettable @MLS debut, @Ibra_official tallied another two goals and another game-winner. pic.twitter.com/qLjZjHjdmv — LA Galaxy (@LAGalaxy) 1 aprilie 2019

✅ He's pretty good from there.@Ibra_official buries the penalty to give #LAGalaxy the lead. Zlatan is a perfect 5/5 from the spot in @MLS. pic.twitter.com/dC92obYhAU — LA Galaxy (@LAGalaxy) 1 aprilie 2019

Always putting on a show, that @Ibra_official \uD83D\uDE09 pic.twitter.com/Mr092DL0l2 — LA Galaxy (@LAGalaxy) 1 aprilie 2019

March 31, 2018: Two goals.



March 31, 2019: Two goals. pic.twitter.com/SPkvbbWqwf — LA Galaxy (@LAGalaxy) 1 aprilie 2019

În ziua meciului cu Portland, Ibrahimovic a aniversat un an de la debutul la LA Galaxy. Pe 31 martie 2018, Zlatan juca primul său meci pentru gruparea din MLS, marcând două goluri în partida cu Los Angeles FC. Vezi aici mai multe detalii.