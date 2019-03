LiveText FCSB vs Universitatea Craiova 2-2 (Rep I) / 45+2' Cicâldău a restabilit egalitatea

45' Se arata trei minute suplimentare pentru aceasta repriza







40' Benzar centreaza in careu, Pintilii se inalta si trimite cu capul, insa nu gaseste tinta







34' Balgradean iese gresit pe o centrare venita din corner si respinge defectuos. Balonul a ajuns la Mateiu, care a sutat in forta, dar pe langa poarta





30' Gool FCSB! Dennis Man isi readuce echipa in avantaj, in urma unei lovituri de la colt executata de Tanase. Planic a incercat un sut din careu, mingea a fost deviata de Ferreira si apoi a ajuns la Man, care l-a invins pe Pigliacelli din alunecare. FCSB - Craiova 2-1







25' Ros-albastrii incearca sa dea replica. Benzar trimite in careu, insa Hora este blocat de mai multi adversari, iar mingea iese in corner. Man executa lovitura de la colt, dar sutul sau a fost mult prea puternic







23' Gool Universitatea Craiova! Bancu transforma fara emotii lovitura de la 11 metri, iar oltenii restabilesc egalitatea! FCSB - Craiova 1-1







22' Hategan acorda penalty pentru Craiova dupa un fault al lui Teixeira asupra lui Barbut. Inaintea acestui moment, Fortes a trimis in bara, iar elevii lui Teja pareau sa nu isi mai gaseasca locul in teren. Haos total!







15' Lovitura libera din coltul careului pentru FCSB. Dennis Man suteaza la coltul lung, insa Pigliacelli iese si respinge







8' Gool FCSB! Faza perfecta a elevilor lui Mihai Teja! Junior Morais trece usor de Donkor in flancul stang, trimite pe jos in fata portii, iar Hora impinge mingea in plasa. FCSB vs Craiova 1-0







4' Tanase este lansat excelent, insa Akca rezista duelului cu atacantul ros-albastrilor si ii da timp lui Pigliacelli sa intervina si sa indeparteze pericolul







3' S-a reluat jocul







2' Meciul este oprit dupa doar un minut. Din peluza ros-albastrilor s-au aruncat torte si petarde. Mihai Stoica a mers in fata galeriei pentru a-i linisti pe fanii gazdelor







1' A inceput meciul. FCSB a avut lovitura de start







Etapa a treia a play-off-ului Ligii 1 aduce unul dintre cele mai tari dueluri ale acestui sezon. FCSB și Universitatea Craiova se întâlnesc pe Arena Națională, de la ora 20:30, într-o partidă cu o miză uriașă în lupta pentru titlu. În acest moment, CFR Cluj este lider, având un avans de șapte puncte față de Craiova (locul doi) și opt față de FCSB (locul trei). Confruntarea poate fi urmărită în direct pe Dgi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Plus și LiveText pe HotNews.ro.





Echipele de start:





FCSB: Bălgrădean - Benzar, I. Cristea, Planic, J. Morais - Pintilii, L. Filip - D. Man, Fl. Tănase, Teixeira - I. Hora





Rezerve: A. Vlad, Nedelcu, Fl. Coman, Gnohere, Moruțan, Momcilovic, M. Roman I





Antrenor: Mihai Teja



U Craiova: Pigliacelli - Donkor, Akca, Ferreira, Bancu - Mateiu, Cicâldău - Bărbuț, Mihăilă, Drăghici - Fortes





Rezerve: L. Popescu, Kelic, Briceag, Fedele, Bic, N. Rocha, A. Cristea





Antrenor: Devis Mangia



Arbitri: Ovidiu Haţegan va conduce la centru partida FCSB - Universitatea Craiova. El va fi ajutat de asistenţii Octavian Şovre şi Sebastian Eugen Gheorghe. Arbitru de rezervă va fi Iulian Dima, iar observatori Marian Salomir şi Octavian Goga.



FCSB vs Craiova, întâlniri directe:



De la revenirea oltenilor pe prima scenă, FCSB şi Universitatea Craiova s-au întâlnit de 15 de ori în toate competițiile. "Roș-albaștrii" au câștigat de 12 ori, iar Craiova s-a impus o singură dată.



Bucureștenii au ieșit învingători în 6 din cele 7 meciuri jucate pe teren propriu, cealaltă partidă încheindu-se la egalitate.



FCSB a câștigat ultimul meci disputat cu Craiova, scor 3-2, în returul sezonului regulat, pe Arena Națională. În tur, la Craiova, "alb-albaștrii" s-au impus cu 2-1.



Ultimele cinci meciuri pe Arena Națională:



2019 FCSB - Craiova 3-2

2018 FCSB - Craiova 2-0

2017 FCSB - Craiova 1-1

2017 FCSB - Craiova 3-0

2016 FCSB - Craiova 2-1



Rezultatele înregistrate de cele două formații în primele două etape din play-off:



FCSB - Viitorul 1-2

Astra - FCSB 0-2



Craiova - Astra 1-0

Sepsi - Craiova 0-1



Clasament play-off:



1. CFR Cluj 36 puncte (5-1) + un joc

2. U Craiova 1948 CS 29 (2-0)

3. FCSB 28 (3-2)

4. Viitorul Constanța 22 (2-2)

5. Astra 21 (0-4) + un joc

6. Sepsi 19 (1-4)