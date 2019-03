Liga 1: CFR Cluj, victorie la primul meci de la revenirea lui Dan Petrescu (1-0 cu Astra Giurgiu)

CFR Cluj a obținut o victorie la limită în primul meci de la revenirea lui Dan Petrescu pe banca tehnică. Ardelenii au învins-o, pe teren propriu, pe Astra Giurgiu, scor 1-0, în etapa a treia a play-off-ului Ligii 1.







Unicul gol al meciului a fost marcat de Mihai Bordeianu, în minutul 60, cu un șut pe jos, de la distanță.





CFR Cluj are o serie de șase victorii consecutive, cinci dintre ele fiind la limită, scor 1-0: cu Poli Iași, cu Sepsi (în Cupa României), cu Sepsi (în Liga 1), cu Viitorul și cu Astra. Clujenii mai au o victorie cu Sepsi, scor 3-1, în prima etapă a play-off-ului.







Campioana României s-a distanțat la 7 puncte în fruntea clasamentului Ligii. U Craiova se află pe locul doi, cu 29 de puncte, în timp ce FCSB ocupă poziția a treia, cu 28 de puncte. Cele două se vor întâlni mâine, de la 20:30, pe Arena Națională.







CFR Cluj și Astra Giurgiu vor fi adversare şi miercuri, 3 aprilie, în prima manşă a semifinalelor Cupei României.





"A fost mai mare presiunea decât la meciul cu Viitorul, când am câştigat campionatul. Nimeni nu se aştepta să revin la CFR Cluj, după cinci victorii. Am venit într-un moment foarte bun şi s-a simţit şi la băieţi. Le-am transmis că tot ei vor face diferenţa, pentru că eu am venit, dar eu nu joc. Astra a arătat mai bine în primele 20 de minute, după care l-am trecut pe Ioniţă al doilea vârf, iar în momentul în care a intrat Moutinho am arătat mult mai bine", a spus Dan Petrescu la Telekom Sport, potrivit News.ro.



Dan Petrescu a vorbit şi despre jucătorii săi şi despre problemele pe care le are în privinţa lotului: "I-am găsit bine. Moralul era bun. Au câştigat cinci meciuri la rând. Majoritatea jucătorilor erau şi când am plecat eu. Numai Lang şi Males au rămas în afara lotului, pentru că nu am apucat să îi cunosc prea bine. Lotul nu mai e aşa mare ca anul trecut, am pierdut ceva jucători, plus accidentările lui Ţucudean şi Culio. Sperăm ca măcar unul dintre ei să joace la Craiova, iar Ţucudean să revină în returul de play-off. Nu va juca în turul de play-off, nici cu Craiova şi nici cu Steaua".





"N-am făcut un joc rău, jucătorii au avut implicare şi atitudine. Ce ne-a lipsit pentru un rezultat pozitiv? Acel moment de neatenţie la gol. Şi neşansa de la acţiunile noastre de atac. Ne-am ridicat la nivelul competiţiei din care facem parte. Din păcate n-am fost eficienţi astăzi. Sunt convins că nu ne-am spus ultimul cuvânt. Astra este o echipă care are potenţial", a spus Enache la Digi Sport, potrivit News.ro.







Au evoluat echipele:





CFR Cluj: Arlauskis - Manea, Vinicius, Boli, Camora - Deac, Bordeianu, Djokovic – Ioniţă (Moutinho ’46), Omrani (Bud ’89), Păun (Costache ’85). Antrenor: Dan Petrescu



Astra Giurgiu: Lazar - Belu, Cestor (Erico ’49), Crişan, Radunovic (Balaure ’85) - Butean, Mrzljak, Romario, Gheorghe – Roşu (Biceanu ’72), Llullaku. Antrenor: Costel Enache



Cartonaşe galbene: Moutinho ‘90+3 / Llullaku ‘45



Arbitri: Radu Petrescu - Radu Ghinguleac, Mircea Grigoriu - Iulian Călin



Observatori: Szekely Zoltan, Dan Potocianu.





Se vor mai juca în etapa a treia din play-off:





Duminică, 31 martie





Ora 20.30 FCSB - U Craiova 1948, Arena Națională - București.







Luni, 1 aprilie





Ora 20.30 Sepsi Sf Gheorghe - FC Viitorul, stadion Municipal - Sf. Gherorghe.







Clasament play-off:





1. CFR Cluj 36 puncte (+ un joc)

2. U Craiova 1948 CS 29

3. FCSB 28

4. Viitorul Constanta 22

5. Astra 21 (+ un joc)

6. Sepsi 19