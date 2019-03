Mihai Teja, înaintea duelului cu U Craiova: "Sunt sigur că vom avea o evoluţie foarte bună şi vom câştiga"

Antrenorul FCSB, Mihai Teja, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că este sigur de faptul că echipa sa va învinge formaţia CSU Craiova, în meciul din etapa a treia a play-off-ului Ligii I, scrie News.ro.





"Echipa este pregătită din toate punctele de vedere pentru meciul de mâine. Întâlnim un adversar bun şi îmi doresc să câştigăm meciul de mâine. Este un meci de play-off, toate sunt importante, nu înseamnă că dacă treci peste meciul ăsta, celelalte nu sunt importante. Dacă vrei să câştigi campionatul trebuie să câştigi toate meciurile. Singurul accidentat este Mihai Bălaşa, în afară de Stan, care s-a operat de menisc. Pintilii s-a antrenat normal.





Este greu să ne suprindem unul pe celălalt (n.r. - despre Mangia), loturile sunt aceleaşi, fiecare ştie în proporţie de 99 la sută cu ce echipă va juca adverarul, totul depinde de jucători în teren, de forma lor şi de atitudinea pe care o au. Vreau să câştig meciul de mâine, sunt sigur că mâine vom avea o evoluţie foarte bună şi vom câştiga meciul. Nu facem calcule, vedem după meciul de mâine ce se va întâmpla. Nu putem vorbi de şanse, mai sunt multe meciuri de jucat, multe puncte puse în joc", a declarat Teja.



Întrebat cum comentează memoriul depus de CSU Craiova la FRF, în care reclamă un posibil meci aranjat între FCSB şi Astra Giurgiu, Teja a răspuns: "Nu vreu să vorbesc despre lucrul acesta. Sunt foarte buni psihologi, foarte bine, nu vreau să vorbesc despre lucrul acesta. Nu i-a afectat pe jucători, ce treabă are una cu alta? Jucătorii sunt profesionişti şi trebuie să intre pe teren şi să dea totul şi să câştige meciurile. Ce se discută, ce se întâmplă nu trebuie să-i afecteze, au valoare şi trebuie să intre pe teren şi să o dovedească. Jocurile psihologice sunt de alte domenii, de can-can. Aici este fotbal, trebuie să arăţi că eşti mai bun, să intri şi să joci mai bine. Nu mă deranjează că am fost acuzaţi de blat, atât timp cât băieţii şi-au dat viaţa pe teren şi au câştigat acel meci, nu mă intersează."



Atacantul Florin Coman a declarat că meciul cu CSU Craiova poate fi considerat un adevărat derbi.



"Vreau să facem un meci foarte bun, să ne impunem jocul din primul minut pentru a lua cele trei puncte. Este un meci pe care trebuie să-l câştigăm, la fel celelalte. Nu am vorbit între noi despre memoriul Craiovei, dar este un meci cu Craiova, o echipă foarte bună, foarte bine organizată, un derbi de play-off şi trebuie să-l câştigăm. Aşteptăm cât mai mulţi suporteri la stadion pentru a-i face fericiţi. Suntem pregătitţi pentru meciul de mâine seară", a spus el.



FCSB va întâlni echipa CSU Criova, duminică, pe Arena Naţională, de la ora 20.30, în etapa a treia a play-off-ului Ligii I. Partida va fi LiveText pe HotNews.ro.