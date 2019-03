Gonzalo Higuain a anunțat că se retrage din naționala Argentinei

Higuain a evoluat ultima oară pentru Argentina la Campionatul Mondial de anul trecut, când Pumele au fost eliminate în optimile de finală, de Franța, scor 3-4. Acesta a acumulat 75 de jocuri, reușind 31 de goluri. Atacantul susține că retragerea prematură este cauzată de criticile masive primite de jucătorii naționalei după insuccesele Argentinei din ultima vreme.





"Relația mea cu echipa națională este una normală, vreau ce e mai bun pentru ea. Spre bucuria multora, drumul meu s-a încheiat. Vreau să petrec timp alături de familie. Am fost criticați de multe ori pentru că am ajuns în trei finale consecutive și nu am reușit să câștigăm niciuna. Acum sunt alți jucători acolo, care în loc să fie încurajați, sunt criticați", a declarat Higuain, pentru Fox Sports.





Alături de Argentina, Higuain a ajuns în trei finale de turneu final, însă "Pumele" nu au ieșit învingătoare în niciuna dintre ele. La Campionatul Mondial din 2014, sud-americanii au fost învinși de Germania în finală, scor 0-1, iar în 2015 și 2016, Argentina a suferit eșecuri în ultimul act de la Copa America, contra lui Chile, în ambele cazuri la loviturile de departajare.





"Am înscris un gol contra Belgiei (n. red - în sferturile Campionatului Mondial din 2014, scor 1-0) și am dus-o pe Argentina în semifinale după 24 de ani. Am înscris multe goluri în calificări, dar oamenii își aduc amine doar nereușitele. Ăsta este fotbalul. Mi-am văzut familia suferind din cauza lucrurilor spuse, oamenii vorbesc fără să se gândească că și noi suntem oameni, la fel ca ei", a mai spus Higuain.





Higuain este împrumutat la Chelsea până la finalul sezonului, de la Juventus. În 10 meciuri pentru londonezi, acesta a înscris de trei ori.