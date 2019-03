S-a terminat interimatul: Ole Gunnar ​Solskjaer, contract de antrenor principal la Manchester United

​Clubul Manchester United a anunţat, joi, că Ole Gunnar Solskjaer nu mai este tehnicianul interimar al echipei, el semnând un contract de antrenor principal valabil trei ani, transmite News.ro.

“Din prima mea zi aici, m-am simţit acasă la acest club special. A fost o onoare să fiu jucător al Manchester United şi apoi să îmi încep cariera de antrenor aici. Ultimele luni au fost o experienţă fantastică şi vreau să le mulţumesc tuturor antrenorilor, juctorilor şi celor din staf pentru munca depusă alături de mine până acum. Este job-ul la care am visat dintotdeauna şi sunt încântat că am şansa să conduc pe termen lung echipa şi să le ofer fanilor, sper, succesele pe care le merită”, a declarat tehnicianul.

Solskjaer a devenit antrenor interimar la Manchester United, cu un contract care era valabil până la finalul sezonului, în decembrie 2018, după plecarea lui Jose Mourinho. Cu el la conducerea tehnică, Manchester United a obţinut 14 victorii şi două remize în 19 meciuri.

Ole’s at the wheel! We can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has been appointed as #MUFC manager.