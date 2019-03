Cosmin Contra despre Alexandru Mitriţă: "Nu o să accept niciodată ca vreun jucător să vină şi să nu-şi dorească să ajute echipa pe teren"

6. Insulele Feroe (2-6) 0





România va disputa următoarele partide din această grupă la 7 iunie, în deplasare, cu Norvegia, şi la 10 iunie, tot în deplasare, cu Malta.





S-ar putea să te mai intereseze și:









"Este o chestie internă. Nu am avut niciun schimb de replici, să nu se speculeze. Datele Instat şi ceea ce am văzut în zilele premergătoare meciurilor m-au făcut să îl las pe Alex Mitriţă în afara lotului. Nu am fost niciodată ranchiunos şi dovedesc asta de fiecare dată. Accept anumite lucruri, dar nu o să accept niciodată ca vreun jucător, indiferent de numele lui, să vină şi să nu-şi dorească să ajute echipa naţională pe teren. Dacă joacă bine la echipa lui de club şi va veni cu parametrii fizici mai buni decât acum, de ce nu (n.r. - să joace la naţională)?","Am avut puţin noroc, am înţeles că a fost un meci nebun la Oslo, e bine că s-a terminat egal şi acum meciul de la Oslo devine important pentru noi. Trebuie să obţinem cel puţin acelaşi rezultat la Suedia, chiar să încercăm să câştigăm şi să ne continuăm drumul spre calificare.""Aveam nevoie de jucători foarte ofensivi pe benzi, de mijlocaşi care intră în interior şi eliberează spaţiile pentru fundaşii laterali, aveam nevoie de două vârfuri în careu, pentru că ştiau că au probleme la centrări din lateral. Cred că am intrat puţin nervoşi, am fost prea precipitaţi în multe momente ale jocului, voiam să dăm gol din primul minut şi poate asta a făcut ca primele 15 minute să nu avem limpezimea necesară în acţiunile de atac. Dar după ce am dat primul gol, eu cred că băieţii s-au mai liniştiti, au dat şi al doilea şi al treilea şi fără acel penalti ar fi fost o repriză destul de bună. Mă bucur că au avut această atitudine, că au înţeles că trebuie să stăm în jumătatea adversă şi să câştigăm meciul într-o manieră categorică","Benzar a simţit o contractură la piciorul drept şi nu am vrut să riscăm cu el. Avându-l pe Chipciu care joacă fundaş dreapta la echipa lui de club meci de meci, l-am introdus pe Ianis, ştiind că Ianis intră foarte bine în centru şi creează acea superioritate în spatele vârfurilor. A avut şi două ocazii de a înscrie, păcat că nu a înscris, ar fi fost frumos şi pentru el, dar mă bucur că cei doi atacanţi au dat gol, şi pentru Cipri, petnru că a jucat acasă. A fost o seară bună, au fost şi anumite greşeli, pe care trebuie să le analizăm. Băieţii au fost foarte apăsaţi după înfrângerea din Suedia pentru că au simţit că în repriza a doua puteau face mai mult şi azi şi-au dorit să joace foarte bine şi să câştige de o manieră lejeră. Îi felicit, dar acum trebuie să ne pregătim foarte bine pentru meciul cu Norvegia","Am avut foarte multe probleme, inclusiv Paul Anton, care are un edem la inghinali. E ceva ce nu pot să-mi explic. Foarte muţi jucători cu probleme şi sper ca în iunie să nu se mai întâmple lucrul ăsta şi să pot să contez pe toţi jucătorii pe care am nevoie, pentru că în Norvegia va fi un meci mult mai greu ca în Suedia",România a obţinut, marţi, prima victorie în preliminariile Euro-2020, învingând, marţi, la Cluj-Napoca, scor 4-1 (3-1), reprezentativa Insulelor Feroe, în etapa a II-a Grupei F. În primul meci, tricolorii au fost învinşi, sâmbătă, cu 2-1, în deplasare, de Suedia.Deac '26, Keşeru '29 şi '32, Puşcaş '63 / Davidsen '40 (p).1. Spania (4-1) 6 puncte2. Suedia (5-4) 43. România (5-3) 34. Malta (2-3) 35. Norvegia (4-5) 1