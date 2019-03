Euro 2020, preliminarii: Norvegia vs Suedia 3-3, gazdele au egalat în minutul 90+7; Malta vs Spania 0-2 / Rezultatele zilei

Clasament:







6. Liechtenstein (0-8) 0





Norvegia a condus cu 2-0 (Johnsen '41, King '59), Suedia a întors scorul (Claesson '70, Nordtveit '86 autogol, Quaison '90+1), însă gazdele au avut forța de a egala în minutul 90+7, ultimul al partidei, prin Kamara.vs Georgia 1-0(Hourihane '36)Elveția vs Danemarca 3-3(Freuler '19, Xhaka '66, Embolo '76 / Jorgensen '84, Gytkjaer '88, Dalsgaard '90+3)1. Irlanda (2-0) 6 puncte2. Elveția (5-3) 43. Danemarca (3-3) 1 (-1 meci)4. Gibraltar (0-1) 0 (-1 meci)5. Georgia (0-3) 0vs Insulele Feroe 4-1(Deac '26, Keșeru '29, '33, Pușcaș '63/ Davidsen '40 - pen.)Norvegia vs Suedia 3-3('41 Johnsen, King '59, Kamara '90+7 / Claesson '70, Nordtveit '86 autogol, Quaison '90+1)Malta vs0-2(Morata '31, '73)1. Spania (4-1) 6 puncte2. Suedia (5-4) 44. Malta (2-3) 35. Norvegia (4-5) 16. Insulele Feroe (2-6) 0Armenia vs0-2(Jensen '14, Soiri '78)Bosnia și Herțegovina vs Grecia 2-2(Visca '10, Pjanic '15 / Fortounis '64 pen, Kolovos '85)vs Liechtenstein 6-0(Sensi '17, Verratti '32, Quagliarella '35 pen, 45+3 pen, Kean '69, Pavoletti '76)1. Italia (8-0) 6 puncte2. Grecia (4-2) 43. Bosnia și Herțegovina (4-3) 44. Finlanda (2-2) 35. Armenia (1-4) 0