Euro 2020, preliminarii: România vs Insulele Feroe 4-1 / Tricolorii au câștigat primele puncte în grupa F

Naționala României a obținut prima victorie în preliminariile Euro 2020, scor 4-1, la Cluj, în fața Insulelor Feroe. Meciul din etapa a doua a Grupei F a fost unul facil pentru "tricolori", care au fost ajutați și de greșelile din defensiva adversarilor. Deac și Keșeru (dublă) au marcat de trei ori în șapte minute, feroezii au redus din diferență prin Davidsen (penalty), însă Pușcaș avea să închidă tabela printr-un șut superb de la marginea careului.







Au evoluat echipele:



România: Tătăruşanu - Benzar (I. Hagi '68), Moţi, Grigore, Bancu - Deac, R. Marin, Stanciu (Man '78), Chipciu - Puşcaş, Keşeru (Cicâldău '69). Selecţioner Cosmin Contra;



Insulele Feroe: Nielsen - Rolantsson, Gregersen, Odmar Faero, Davidsen - Bartalsstovu (Frederiksberg '67), Vatnsdal (Baldvinsson '28), Hendriksson, Joensen - Hansson (Vatnhamar '77), Olsen. Selecţioner Lars Olsen.







Cartonaşe galbene: Stanciu '16, Moţi '39, Chipciu '47, Grigore '85 / Joensen '15, Olsen '86.



Arbitri: Halil Umut Meler - Esat Sancaktar şi Ibrahim Çaglar Uyarcan - Mete Kalkavan (toţi din Turcia).







Rezultatele înregistrate marți în grupa F:



România vs Insulele Feroe 4-1 (Deac '26, Keșeru '29, '33, Pușcaș '63/ Davidsen '40 - pen.)

Norvegia vs Suedia 3-3 ('41 Johnsen, King '59, Kamara '90+7 / Claesson '70, Nordtveit '86 autogol, Quaison '90+1)

Malta vs Spania 0-2 (Morata '31, '73)







Clasamentul Grupei F, după primele două etape:





1. Spania (4-1) 6 puncte

2. Suedia (5-4) 4

3. România (5-3) 3

4. Malta (2-3) 3

5. Norvegia (4-5) 1

6. Insulele Feroe (2-6) 0





Au rămas de disputat în Grupa F:



7 iunie 2019: Feroe – Spania, Norvegia – România, Suedia – Malta (ora 21:45) 10 iunie 2019: Feroe – Norvegia, Malta – România, Spania – Suedia (ora 21:45) 5 septembrie 2019: Feroe – Suedia, Norvegia – Malta, România – Spania (ora 21:45) 8 septembrie 2019: Spania – Feroe (ora 16:00), România – Malta (ora 19:00), Suedia – Norvegia (ora 21:45) 12 octombrie 2019: Feroe – România (ora 19:00), Malta – Suedia, Norvegia – Spania (ora 21:45) 15 octombrie 2019: Feroe – Malta, România – Norvegia, Suedia – Spania (ora 21:45) 15 noiembrie 2019: Norvegia – Feroe, România – Suedia, Spania – Malta (ora 21:45) 18 noiembrie 2019: Malta – Norvegia, Spania – România, Suedia – Feroe (ora 21:45)





Declarații de la finalul partidei:





"Aveam nevoie în această seară de jucători pe benzi ofensivi, dar şi de mijlocaşi care intră în interior şi eliberează spaţii. Am jucat cu cu două vârfuri şi, deşi am intrat precipitaţi, am avut apoi limpezime. Băieţii s-au liniştit după ce au dat primul gol, mă bucură atitudinea lor. Au înţeles că trebuie să stăm în jumătatea adversă.



A fost o seară bună, mă bucur pentru cei doi atacanţi, că au reuşit să marcheze, dar şi pentru Cipri, care a dat gol la el acasă. Am avut foarte multe probleme, şi Săpunaru s-a accidentat. Şi Paul Anton a simţit o durere zilele trecute şi azi a făcut nişte teste şi nu a putut juca. Sper ca în iunie, cu Norvegia să nu mai fie la fel", a spus selecționerul Cosmin Contra la ProTV.







"Era important să câştigăm, au fost două reprize diferite în Suedia, iar azi nu aveam altă opţiune decât victoria. Mereu îmi doresc să-mi ajut echipa prin goluri şi pase de goluri, dar sunt fericit că am câştigat. Sperăm să o ţinem tot aşa cu atitudinea şi dorinţa de a câştiga. Uşor-uşor ne facem şi noi loc la echipa mare, cred că merităm, că am făcut performanţe la U21. Suntem ambiţioşi, tineri şi sperăm să facem cât mai multe lucruri. Mie nu prea îmi plac zilele libere, îmi place să muncesc, să-mi ajut echipa, şi pe cea de club şi pe naţională", a declarat Ianis Hagi la Pro TV





"A fost o primă repriză în care am marcat din puţinele ocazii create. Probabil dacă nu marcam, nu era simplu în partea a doua. Aveam nevoie de o victorie clară pentru a demonstra că partea secundă din meciul cu Suedia nu a fost o greşeală. Am avut dorinţa maximă de a câştiga azi. Ne-am bucurat de remiza Norvegiei cu Suedia, suedezii nu meritau şase puncte după primele două meciuri", a declarat Keşeru la Pro TV.





"Suntem fericiţi că după eşecul cu Suedia am reuşit să luăm cele trei puncte şi mă bucur mult că am marcat. 4-1 e bine, dar nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece, avem meciuri mult mai grele. Sper foarte mult într-o calificare la Euro. Mi-am dorit să fiu titular în ambele meciuri şi mă bucur că a fost aşa", a declarat Puşcaş la Pro TV.







Desfășurarea livetext a partidei dintre România și Insulele Feroe:





Final de meci la Cluj. România învinge Insulele Feroe, scor 4-1







'82 Frederiksberg îi pune o piedică lui Cicâldău, care încerca să plece pe contraatac, și vede un cartonaș galben







'78 Ultima schimbare în formația României. Dennis Man îi ia locul lui Stanciu







'76 Răzvan Marin schimbă pase cu Stanciu și Pușcan (călcâi), trimite periculos, însă portarul Nielsen parează. Corner pentru tricolori



'69 Claudiu Keșeru (două goluri și o pasă decisivă) este înlocuit de Alexandru Cicâldău







'67 Bartalstovu este înlocuit de Frederiksberg







'63 Gol România! Chipciu îi pasează lui Pușcaș, iar acesta trimite un șut superb, la care Nielsen nu a putut ajunge







'61 Ianis Hagi trimite un voleu puternic din afara careului, însă Nielsen a fost la post (șutul a fost pe centrul porții)





'54 Tătărușanu respinge șutul lui Joensen cu un plonjon spectaculos







'51 George Pușcaș preia superb pe lângă un adversar, centrează în fața porții, de unde Ianis Hagi ratează ținta cu o reluare din alergare







'49 Stanciu vine lansat și îl pune la încercare pe Nielsen cu un șut puternic, dar pe centrul porții







'47 Chipciu primește cartonaș galben după un fault la Hansson.







'46 A început repriza secundă.







Prima schimbare făcută de Cosmin Contra: Ianis Hagi îi ia locul lui Benzar





Pauză pe Cluj Arena. România vs Insulele Feroe 3-1





'40 Gol Insulele Feroe! Davidsen reduce din diferență din penalty. Șutul acestuia s-a dus în plasa laterală, iar Tătărușanu nu a ajuns la balon, chiar dacă a ghicit partea.







'39 Penalty pentru Insulele Feroe. Moți l-a tras de tricou pe Olsen, iar arbitrul turc a arătat punctul cu var. Fundașul român a primit cartonaș galben







'33 Gol România! Keșeru face dubla în doar patru minute, cu o reluare din apropierea porții







'29 Gol România! Tricolorii insistă în careul supraaglomerat al feroezilor, mingea ajunge la Keșeru, care înscrie cu



un șut pe jos, lângă bară





'29 Prima schimbare a meciului. Baldvinsson îi ia locul lui Vatnsdal







'28 Deac driblează în flancul drept și centrează periculos, dar mingea este îndepărtată de feroezi. Corner pentru România







'26 Gol România! Stanciu centrează cu exteriorul, Keșeru deviază balonul spre Ciprian Deac, iar acesta deschide scorul cu un șut din centrul careului







'21 Feroezii nu au venit în excursie în România. Rolantsson avansează pe lângă Bancu și Chipciu, însă centrarea sa este respinsă







'17 Stanciu egalează situația în dreptul cartonașelor galbene





'15 Joensen vede primul cartonaș galben al partidei, pentru o intrare la Deac







'14 Chipciu și Stanciu combină frumos în flancul stâng, Nicușor trimite în fața porții, însă niciun jucător român nu s-a aflat pe traiectoria pasei







'11 O primă ocazie pentru feroezi. Bartalstovu (fost jucător la Dinamo) centrează spre Olsen, mingea este respinsă în corner







'1 A început partida. Tricolorii au avut lovitura de start.







"Deșteaptă-te, române!" se aude pe arena din Cluj.







Se intonează cele două imnuri, primul este cel al Insulelor Feroe.







Jucătorii celor două echipe intră pe teren.