​Euro 2020: Debutul ratat de preliminarii și încrederea lui Anghel Iordănescu în naționala României: "Poate bate inclusiv Spania la București"

​România va fi cu siguranță la Euro 2020, cel puțin din calitate de țară organizatoare. Rămâne de văzut dacă tricolorii vor reuși să ajungă la turneul final și pe teren. Debutul preliminariilor a fost unul ratat (1-2 cu Suedia), dar Anghel Iordănescu (fost selecționer) rămâne optimist: "Eu cred că naționala noastră poate bate inclusiv Spania la București".





Ce spune Tata Puiu







"Am încredere în națională, am încredere în jucătorii de la tineret. Am fost dezamăgit (după 1-2 cu Suedia), dar cel mai în măsură să comenteze e Cosmin Contra. Ar trebui să facă o analiză extrem de profundă. Nu există mult timp la dispoziție.





El trebuie să corecteze lucrurile care s-au greșit pentru că ne dorim să trecem peste înfrângerea cu Suedia. Trebuie să-l susținem pe Contra, e antrenorul naționalei. E tânăr, are nevoie de sprijin și ajutor" - Anghel Iordănescu.





România poate bate Spania, crede Iordănescu







"Echipa națională nu are voie să rateze Campionatul European din 2020! Am încredere că ne putem califica. Eu cred că naționala noastră poate bate Suedia, poate bate inclusiv Spania la București, dar trebuie să nu mai pierdem puncte, trebuie să avem regularitate în joc și în rezultate", a spus Anghel Iordănescu, la Pro X.





Grupa F, clasament:





1 Suedia 3 puncte (2-1)

2 Spania 3 (2-1)

3 Malta 3 (2-1)

4 România 0 (1-2)

5 Norvegia 0 (1-2)

6 Insulele Feroe 0 (1-2).







Se vor disputa marți:





România - Insulele Feroe (21:45)

Malta - Spania (21:45)

Norvegia - Suedia (21:45).